2017 Gunnar Cycles USA Sport Base
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Stack
507mm
541mm
548mm
579mm
596mm
612mm
631mm
650mm
669mm
689mm
710mm
Reach
360mm
374mm
380mm
382mm
382mm
382mm
386mm
385mm
389mm
393mm
396mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.45:1
1.44:1
1.52:1
1.56:1
1.6:1
1.63:1
1.69:1
1.72:1
1.75:1
1.79:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
415mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
630mm
650mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
500mm
515mm
530mm
550mm
560mm
570mm
580mm
590mm
600mm
610mm
620mm
Top Tube Slope
13.4deg
16.3deg
8.4deg
9.6deg
9.4deg
9deg
8.8deg
8.8deg
8.7deg
8.6deg
8.7deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75deg
76deg
75deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
135mm
119mm
137mm
154mm
172mm
189mm
209mm
229mm
249mm
270mm
291mm
Bottom Bracket Drop
55mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
252.5mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
Chainstay Length
405mm
425mm
425mm
425mm
425mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Max
405mm
425mm
425mm
425mm
425mm
530mm
530mm
530mm
530mm
530mm
530mm
Chainstay Length Horizontal
401.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
Chainstay Length Horizontal Max
401.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
524.7mm
524.7mm
524.7mm
524.7mm
524.7mm
524.7mm
Front-Center
559.5mm
585.5mm
588.5mm
592.4mm
597.4mm
603.3mm
613.2mm
617.2mm
627.1mm
637mm
647mm
Front-Center Horizontal
556.8mm
580.7mm
583.7mm
587.7mm
592.7mm
598.6mm
608.6mm
612.6mm
622.6mm
632.6mm
642.6mm
Wheelbase
958mm
999mm
1002mm
1006mm
1011mm
1022mm
1032mm
1036mm
1046mm
1056mm
1066mm
Wheelbase Max
958mm
999mm
1002mm
1006mm
1011mm
1022mm
1032mm
1036mm
1046mm
1056mm
1066mm
Fork Offset/Rake
43mm
48mm
48mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
374mm
Trail
57.5mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
54.6mm
59.6mm
56.8mm
56.9mm
56.9mm
56.9mm
56.9mm
56.9mm
56.9mm
56.9mm
56.9mm
Wheel Flop
17.3mm
18.9mm
17.5mm
17.1mm
17.1mm
17.1mm
17.1mm
17.1mm
17.1mm
17.1mm
17.1mm
Standover Height
687mm
716mm
759mm
778mm
795mm
810mm
832mm
850mm
869mm
889mm
908mm
Tire to Pedal Spindle
82mm
170 mm cranks
76.5mm
170 mm cranks
79.5mm
170 mm cranks
83.4mm
170 mm cranks
88.4mm
170 mm cranks
94.3mm
170 mm cranks
104.2mm
170 mm cranks
108.2mm
170 mm cranks
118.1mm
170 mm cranks
128mm
170 mm cranks
138mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
82.5mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
615mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1573mm
1677mm
1680mm
1684mm
1689mm
1700mm
1710mm
1714mm
1724mm
1734mm
1744mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:Bike Counterculture Geometry Database