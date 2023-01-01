2017 Gunnar Cycles USA Hyper-X Base
Very upright stack and reachvs category
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
62
Stack
553mm
551mm
555mm
570mm
589mm
608mm
627mm
646mm
Reach
373mm
376mm
382mm
390mm
389mm
389mm
393mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.47:1
1.45:1
1.46:1
1.51:1
1.56:1
1.6:1
1.63:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
525mm
530mm
540mm
555mm
565mm
575mm
585mm
595mm
Top Tube Slope
10.2deg
7.7deg
5.9deg
5.4deg
5.4deg
5.5deg
5.4deg
5.3deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
117mm
115mm
120mm
130mm
149mm
169mm
189mm
209mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
425mm
425mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Max
425mm
425mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
419.2mm
419.2mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
Chainstay Length Horizontal Max
419.2mm
419.2mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
Front-Center
593mm
594.9mm
601.8mm
599.8mm
605.8mm
610.8mm
620.7mm
631.6mm
Front-Center Horizontal
588.8mm
590.8mm
597.7mm
595.7mm
601.7mm
606.7mm
616.7mm
627.7mm
Wheelbase
1008mm
1010mm
1022mm
1020mm
1026mm
1031mm
1041mm
1052mm
Wheelbase Max
1008mm
1010mm
1022mm
1020mm
1026mm
1031mm
1041mm
1052mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
70.5mm
high
70.5mm
high
70.5mm
high
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.6mm
66.6mm
66.6mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Wheel Flop
21.7mm
21.7mm
21.7mm
17.4mm
17.4mm
17.4mm
17.4mm
17.4mm
Standover Height
755mm
764mm
775mm
792mm
810mm
829mm
848mm
867mm
Tire to Pedal Spindle
74mm
170 mm cranks
75.9mm
170 mm cranks
82.8mm
170 mm cranks
80.8mm
170 mm cranks
86.8mm
170 mm cranks
91.8mm
170 mm cranks
101.7mm
170 mm cranks
112.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Width Max
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1706mm
1708mm
1720mm
1718mm
1724mm
1729mm
1739mm
1750mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:Bike Counterculture Geometry Database