2023 Chumba Cycles Terlingua SL Titanium
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
534mm
562mm
574mm
593mm
609mm
628mm
Reach
370mm
373mm
384mm
389mm
399mm
413mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.51:1
1.49:1
1.52:1
1.53:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
465mm
500mm
515mm
530mm
545mm
575mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
535mm
550mm
565mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
9.9deg
9.1deg
8.5deg
8.9deg
8.9deg
7.6deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
130mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
274mm
274mm
274mm
274mm
276mm
276mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Max
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
—
Chainstay Length Horizontal
418.9mm
418.9mm
418.9mm
418.9mm
419.2mm
419.2mm
Chainstay Length Horizontal Max
439.1mm
439.1mm
439.1mm
439.1mm
439.5mm
—
Front-Center
582.6mm
593.5mm
604.5mm
614.4mm
629.7mm
650.6mm
Front-Center Horizontal
578.1mm
589.1mm
600.1mm
610.1mm
625.8mm
646.8mm
Wheelbase
997mm
1008mm
1019mm
1029mm
1045mm
1066mm
Wheelbase Max
1017mm
1028mm
1039mm
1049mm
1065mm
1086mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
66.2mm
high
66.2mm
high
63mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.8mm
62.8mm
59.9mm
59.9mm
59.9mm
59.9mm
Wheel Flop
19.9mm
19.9mm
18.5mm
18.5mm
18.5mm
18.5mm
Standover Height
721.4mm
756.9mm
769.6mm
784.9mm
807.7mm
831.9mm
Tire to Pedal Spindle
66.6mm
170 mm cranks
77.5mm
170 mm cranks
88.5mm
170 mm cranks
98.4mm
170 mm cranks
113.7mm
170 mm cranks
134.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
SL Titanium Build
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1689mm
1700mm
1711mm
1721mm
1737mm
1758mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://chumbausa.com/terlingua-titanium-sl-gravel-allroad-bike