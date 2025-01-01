2026 Bombtrack Bicycle Company Hook EXT Flat Bar
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
554mm
573mm
589mm
608mm
627mm
Reach
365mm
374mm
387mm
396mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.53:1
1.52:1
1.54:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
500mm
530mm
570mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
519mm
533mm
556mm
570mm
595mm
Top Tube Slope
12.8deg
10.2deg
8.5deg
6.2deg
5deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
110mm
130mm
150mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
267.8mm
267.8mm
272.8mm
272.8mm
272.8mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
418.3mm
418.3mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
Front-Center
581mm
596mm
610mm
625mm
645mm
Front-Center Horizontal
576.7mm
591.7mm
605.8mm
620.8mm
640.8mm
Wheelbase
995mm
1010mm
1025mm
1040mm
1060mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
60.9mm
mid/neutral
60.9mm
mid/neutral
60.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.8mm
60.8mm
57.9mm
57.9mm
57.9mm
Wheel Flop
19.3mm
19.3mm
17.9mm
17.9mm
17.9mm
Standover Height
748mm
776mm
803mm
831mm
855mm
Tire to Pedal Spindle
73.2mm
165 mm cranks
83.2mm
170 mm cranks
97.2mm
170 mm cranks
107.2mm
175 mm cranks
127.2mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102.8mm
165 mm cranks
97.8mm
170 mm cranks
102.8mm
170 mm cranks
97.8mm
175 mm cranks
97.8mm
175 mm cranks
Flat Bar Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2in
2in
2in
2in
2in
Tire Width Max
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
Tire Outer Diameter
685.6mm
685.6mm
685.6mm
685.6mm
685.6mm
Bike Length with Tires
1680.6mm
1695.6mm
1710.6mm
1725.6mm
1745.6mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
100mm
100mm
Stem Angle
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
Published Sizing Recommendations
Height
150 cm
to161 cm
160 cm
to171 cm
170 cm
to181 cm
179 cm
to190 cm
188 cm
to199 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.bombtrack.com/my25/complete-bikes/hook-ext-sx-eagle