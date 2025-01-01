2025 Bombtrack Bicycle Company Hook EXT Base
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
558mm
577mm
593mm
612mm
631mm
Reach
360mm
369mm
381mm
390mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.55:1
1.56:1
1.56:1
1.57:1
1.57:1
Seat Tube Length, Unknown
460mm
500mm
530mm
570mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
520mm
534mm
558mm
572mm
597mm
Top Tube Slope
13.4deg
10.8deg
9.1deg
6.8deg
5.7deg
Head Tube Angle
70.9deg
70.9deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
73.9deg
73.9deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
110mm
130mm
150mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
71mm
71mm
66mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
248.5mm
248.5mm
253.5mm
253.5mm
253.5mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419mm
419mm
419.8mm
419.8mm
419.8mm
Front-Center
588mm
603mm
618mm
632mm
652mm
Front-Center Horizontal
584mm
599mm
614.2mm
629.2mm
648.2mm
Wheelbase
1003mm
1018mm
1034mm
1049mm
1068mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Trail
54.6mm
mid/neutral
54.6mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
Mechanical Trail
51.6mm
51.6mm
48.4mm
48.4mm
48.4mm
Wheel Flop
16.9mm
16.9mm
15.4mm
15.4mm
15.4mm
Standover Height
753mm
782mm
805mm
834mm
857mm
Tire to Pedal Spindle
98.5mm
170 mm cranks
113.5mm
170 mm cranks
128.5mm
170 mm cranks
142.5mm
170 mm cranks
162.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
78.5mm
170 mm cranks
78.5mm
170 mm cranks
83.5mm
170 mm cranks
83.5mm
170 mm cranks
83.5mm
170 mm cranks
Base Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
27.5mm
27.5mm
27.5mm
27.5mm
27.5mm
Tire Outer Diameter
639mm
639mm
639mm
639mm
639mm
Bike Length with Tires
1642mm
1657mm
1673mm
1688mm
1707mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendProgressive Gravel
Source:https://www.bombtrack.com/my25/complete-bikes/hook-ext-apex-eagle