2026 Bombtrack Bicycle Company Beyond+ 29
- Category
- Off-road Touring
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
S
M
L
XL
Stack
621mm
630mm
644mm
653mm
Reach
395mm
415mm
434mm
459mm
Stack to Reach Ratio
1.57:1
1.52:1
1.48:1
1.42:1
Seat Tube Length, C-T
406mm
457mm
508mm
559mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
575mm
598mm
622mm
651mm
Head Tube Angle
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
Effective Seat Tube Angle, Unknown
73.8deg
73.8deg
73.7deg
73.7deg
Head Tube Length
100mm
110mm
125mm
135mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
307mm
307mm
307mm
307mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
444.5mm
444.5mm
444.5mm
444.5mm
Front-Center
670mm
694mm
718mm
745mm
Front-Center Horizontal
666.5mm
690.5mm
715.5mm
743.5mm
Wheelbase
1111mm
1135mm
1160mm
1188mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
500mm
500mm
500mm
500mm
Trail
93.7mm
very high
93.7mm
very high
93.7mm
very high
93.7mm
very high
Mechanical Trail
87.2mm
87.2mm
87.2mm
87.2mm
Wheel Flop
32mm
32mm
32mm
32mm
Standover Height
750mm
778mm
809mm
836mm
Tire to Pedal Spindle
123mm
170 mm cranks
147mm
170 mm cranks
171mm
170 mm cranks
198mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
137mm
170 mm cranks
137mm
170 mm cranks
137mm
170 mm cranks
137mm
170 mm cranks
29 Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Outer Diameter
754.1mm
754.1mm
754.1mm
754.1mm
Bike Length with Tires
1865.1mm
1889.1mm
1914.1mm
1942.1mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Source:Bombtrack