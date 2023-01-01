2020 All-City Cycles Thunderdome Base
- Category
- Track/Fixed-gear
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake, Single-speed capable
Geometry
46cm
49cm
52cm
55cm
58cm
61cm
Stack
493mm
509mm
528mm
547mm
571mm
595mm
Reach
378mm
384mm
394mm
403mm
417mm
430mm
Stack to Reach Ratio
1.3:1
1.33:1
1.34:1
1.36:1
1.37:1
1.38:1
Seat Tube Length, C-TTT
460mm
490mm
520mm
550mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
510mm
520mm
540mm
555mm
575mm
595mm
Top Tube Slope
3.4deg
1.8deg
0.8deg
-0.2deg
-0.7deg
-1.2deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
Head Tube Length
110mm
125mm
145mm
165mm
190mm
215mm
Bottom Bracket Drop
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
Bottom Bracket Height
283mm
283mm
283mm
283mm
283mm
283mm
Chainstay Length
396mm
396mm
396mm
396mm
396mm
396mm
Chainstay Length Horizontal
392.4mm
392.4mm
392.4mm
392.4mm
392.4mm
392.4mm
Front-Center
571mm
577mm
592.9mm
613.9mm
634.8mm
655.7mm
Front-Center Horizontal
568.6mm
574.6mm
590.6mm
611.6mm
632.6mm
653.6mm
Wheelbase
961mm
967mm
983mm
1004mm
1025mm
1046mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
Trail
61.9mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.8mm
56mm
56mm
56mm
56mm
56mm
Wheel Flop
18.2mm
16.9mm
16.9mm
16.9mm
16.9mm
16.9mm
Standover Height
740mm
765mm
789mm
815mm
841mm
869mm
Tire to Pedal Spindle
70mm
165 mm cranks
76mm
165 mm cranks
91.9mm
165 mm cranks
112.9mm
165 mm cranks
133.8mm
165 mm cranks
154.7mm
165 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
118mm
165 mm cranks
118mm
165 mm cranks
118mm
165 mm cranks
118mm
165 mm cranks
118mm
165 mm cranks
118mm
165 mm cranks
Base Build
46cm
49cm
52cm
55cm
58cm
61cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1633mm
1639mm
1655mm
1676mm
1697mm
1718mm
Crank Length
165mm
165mm
165mm
165mm
165mm
165mm
Handlebar Width
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTrack/Fixed-gear
Source:https://allcitycycles.com/bikes/thunderdome