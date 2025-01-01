2026 Kona Bicycle Company Libre Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
50
52
54
56
58
Stack
550mm
565mm
580mm
600mm
620mm
650mm
Reach
380mm
385mm
390mm
395mm
400mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.47:1
1.49:1
1.52:1
1.55:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
460mm
480mm
510mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
527mm
542mm
556mm
573mm
590mm
610mm
Top Tube Slope
14.2deg
13.5deg
12.8deg
11.6deg
10.5deg
10.5deg
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
109mm
125mm
140mm
165mm
186mm
218mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
284mm
284mm
284mm
284mm
284mm
284mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
429mm
429mm
429mm
429mm
429mm
429mm
Front-Center
606mm
616mm
626mm
639mm
651mm
667mm
Front-Center Horizontal
601mm
611mm
621mm
635mm
647mm
663mm
Wheelbase
1030mm
1040mm
1050mm
1064mm
1076mm
1092mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
410mm
—
—
—
—
—
Fork Length, Unknown
—
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Trail
73mm
high
73mm
high
73mm
high
73mm
high
73mm
high
73mm
high
Mechanical Trail
68.8mm
68.8mm
68.8mm
68.8mm
68.8mm
68.8mm
Wheel Flop
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Standover Height
733mm
752mm
770mm
799mm
825mm
855mm
Tire to Pedal Spindle
80mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
125mm
170 mm cranks
141mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
56
58
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1742mm
1752mm
1762mm
1776mm
1788mm
1804mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://konaworld.com/products/libre-g2