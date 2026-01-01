2026 Kona Bicycle Company Rove Base
- Category
- Progressive Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
48
50
52
54
56
58
Stack
536mm
555mm
573mm
592mm
609mm
628mm
Reach
380mm
385mm
390mm
395mm
400mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.44:1
1.47:1
1.5:1
1.52:1
1.55:1
Seat Tube Length, Unknown
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
524mm
539mm
554mm
570mm
586mm
603mm
Top Tube Slope
8.2deg
8deg
7.8deg
7.7deg
7.4deg
7.4deg
Head Tube Angle
69.5deg
69.5deg
70deg
70deg
70deg
70deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
90mm
110mm
130mm
150mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
72mm
72mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
277mm
277mm
279mm
279mm
281mm
281mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428.7mm
428.7mm
429mm
429mm
429.3mm
429.3mm
Front-Center
611mm
623mm
630mm
641mm
653mm
665mm
Front-Center Horizontal
606.3mm
618.3mm
626mm
637mm
649.7mm
661.7mm
Wheelbase
1035mm
1047mm
1055mm
1066mm
1079mm
1091mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (On-Axis)
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Trail
77.9mm
high
77.9mm
high
74.5mm
high
74.5mm
high
74.5mm
high
74.5mm
high
Mechanical Trail
72.9mm
72.9mm
70.1mm
70.1mm
70.1mm
70.1mm
Wheel Flop
25.5mm
25.5mm
24mm
24mm
24mm
24mm
Standover Height
749mm
769mm
790mm
809mm
829mm
847mm
Tire to Pedal Spindle
90mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
120mm
170 mm cranks
132mm
170 mm cranks
144mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
56
58
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1737mm
1749mm
1757mm
1768mm
1781mm
1793mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendProgressive Gravel
