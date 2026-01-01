2026 Kona Bicycle Company Rove AL
- Category
- Progressive Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
48
50
52
54
56
58
Stack
528mm
547mm
566mm
584mm
601mm
620mm
Reach
380mm
385mm
390mm
395mm
400mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.42:1
1.45:1
1.48:1
1.5:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
522mm
537mm
552mm
568mm
584mm
601mm
Top Tube Slope
7.3deg
7.2deg
7.1deg
6.9deg
6.6deg
6.6deg
Head Tube Angle
69.5deg
69.5deg
70deg
70deg
70deg
70deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
90mm
110mm
130mm
150mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
72mm
72mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
277mm
277mm
279mm
279mm
281mm
281mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428.7mm
428.7mm
429mm
429mm
429.3mm
429.3mm
Front-Center
608mm
620mm
627mm
639mm
650mm
662mm
Front-Center Horizontal
603.3mm
615.3mm
623mm
635mm
646.7mm
661.7mm
Wheelbase
1032mm
1044mm
1052mm
1064mm
1076mm
1091mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (On-Axis)
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Trail
77.9mm
high
77.9mm
high
74.5mm
high
74.5mm
high
74.5mm
high
74.5mm
high
Mechanical Trail
72.9mm
72.9mm
70.1mm
70.1mm
70.1mm
70.1mm
Wheel Flop
25.5mm
25.5mm
24mm
24mm
24mm
24mm
Standover Height
745mm
765mm
786mm
805mm
825mm
843mm
Tire to Pedal Spindle
87mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
129mm
170 mm cranks
141mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
AL Build
48
50
52
54
56
58
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1734mm
1746mm
1754mm
1766mm
1778mm
1793mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike's proportions relative to similar sized bikes in the same category.
Category TrendProgressive Gravel
