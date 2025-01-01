2025 Kona Bicycle Company Rove LTD
- Category
- Progressive Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
48
50
52
54
56
58
Stack
532mm
551mm
570mm
588mm
607mm
626mm
Reach
372mm
378mm
383mm
388mm
392mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
1.55:1
1.57:1
Seat Tube Length, Unknown
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
515mm
531mm
546mm
562mm
578mm
598mm
Top Tube Slope
7.8deg
7.7deg
7.6deg
7.4deg
7.3deg
7.2deg
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
90mm
110mm
130mm
150mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
72mm
72mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
265mm
265mm
279mm
279mm
281mm
281mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428.7mm
428.7mm
429mm
429mm
429.3mm
429.3mm
Front-Center
592mm
604mm
612mm
623mm
628mm
643mm
Front-Center Horizontal
587.3mm
600.3mm
607mm
619mm
624.7mm
638.7mm
Wheelbase
1016mm
1029mm
1036mm
1048mm
1054mm
1068mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
Trail
67mm
high
67mm
high
68mm
high
68mm
high
64.7mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.2mm
63.2mm
64.3mm
64.3mm
61.4mm
61.4mm
Wheel Flop
21.1mm
21.1mm
20.9mm
20.9mm
19.5mm
19.5mm
Standover Height
735mm
754mm
775mm
794mm
815mm
834mm
Tire to Pedal Spindle
83mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
122mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
LTD Build
48
50
52
54
56
58
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1694mm
1707mm
1738mm
1750mm
1756mm
1770mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendProgressive Gravel
Source:https://en-eu.konaworld.com/products/rove-ltd-36sh