2025 Marin Bikes Gestalt 2
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
Stack
552mm
568mm
582mm
601mm
620mm
641mm
Reach
367mm
372mm
377mm
387mm
402mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.5:1
1.53:1
1.54:1
1.55:1
1.54:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
535mm
550mm
565mm
585mm
600mm
Top Tube Slope
12.5deg
11.9deg
11.2deg
10.8deg
10.4deg
10.5deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
120mm
135mm
150mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
78mm
78mm
78mm
78mm
78mm
78mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
Chainstay Length Horizontal
424.9mm
424.9mm
424.9mm
424.9mm
424.9mm
424.9mm
Front-Center
588.3mm
594.2mm
604.2mm
620mm
639.9mm
649.8mm
Front-Center Horizontal
583.1mm
589.1mm
599.1mm
615.1mm
635.1mm
645.1mm
Wheelbase
1008mm
1014mm
1024mm
1040mm
1060mm
1070mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
66.6mm
high
63.4mm
mid/neutral
63.4mm
mid/neutral
63.4mm
mid/neutral
63.4mm
mid/neutral
63.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63mm
60.1mm
60.1mm
60.1mm
60.1mm
60.1mm
Wheel Flop
20.5mm
19.1mm
19.1mm
19.1mm
19.1mm
19.1mm
Standover Height
714mm
732mm
755mm
775mm
794mm
814mm
Tire to Pedal Spindle
71.3mm
170 mm cranks
77.2mm
170 mm cranks
82.2mm
175 mm cranks
98mm
175 mm cranks
117.9mm
175 mm cranks
127.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
2 Build
50
52
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
36mm
36mm
36mm
36mm
36mm
36mm
Tire Outer Diameter
694mm
694mm
694mm
694mm
694mm
694mm
Bike Length with Tires
1702mm
1708mm
1718mm
1734mm
1754mm
1764mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
420mm
420mm
440mm
440mm
460mm
460mm
Stem Length
70mm
70mm
90mm
90mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.marinbikes.com/bikes/2025-gestalt-2