2021 Marin Bikes Gestalt 2
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
Stack
542.5mm
560.4mm
574.7mm
593.7mm
612.7mm
633.8mm
Reach
369.6mm
374.3mm
374.8mm
389.1mm
397.7mm
406.2mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.5:1
1.53:1
1.53:1
1.54:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
535mm
545mm
565mm
585mm
600mm
Top Tube Slope
10.3deg
10deg
9.4deg
9deg
8.8deg
8.8deg
Head Tube Angle
71deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
120mm
135mm
150mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
Front-Center
588.8mm
590mm
595.1mm
615.4mm
630mm
639.9mm
Front-Center Horizontal
584.4mm
585.6mm
590.7mm
611.2mm
625.9mm
635.8mm
Wheelbase
993.1mm
994.3mm
999.4mm
1019.9mm
1034.6mm
1044.5mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
65.2mm
high
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.7mm
56mm
56mm
56mm
56mm
53.1mm
Wheel Flop
20.1mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
16mm
Standover Height
713mm
732mm
751mm
774mm
793mm
813mm
Tire to Pedal Spindle
75.8mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
77.1mm
175 mm cranks
97.4mm
175 mm cranks
112mm
175 mm cranks
121.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
96mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
2 Build
50
52
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1679.1mm
1680.3mm
1685.4mm
1705.9mm
1720.6mm
1730.5mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
70mm
90mm
90mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.marinbikes.com/ca/bikes/2021-gestalt-2