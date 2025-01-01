2016 Marin Bikes Gestalt 3
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
Stack
549.8mm
565mm
579.2mm
599.2mm
618.3mm
637.4mm
Reach
342.4mm
357.7mm
373.4mm
381.8mm
396mm
399mm
Stack to Reach Ratio
1.61:1
1.58:1
1.55:1
1.57:1
1.56:1
1.6:1
Seat Tube Length, Effective HT Top
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
500mm
525mm
545mm
565mm
585mm
600mm
Top Tube Length, Actual C-C
481.8mm
504.9mm
524.8mm
542.8mm
562.4mm
575.6mm
Top Tube Slope
12deg
12.1deg
11.2deg
11.5deg
11.1deg
11.3deg
Head Tube Angle
72deg
72.25deg
72.25deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
135mm
150mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
Front-Center
549.8mm
567.4mm
587.6mm
599.6mm
619.7mm
628.6mm
Front-Center Horizontal
545.1mm
562.8mm
583.2mm
595.3mm
615.5mm
624.5mm
Wheelbase
953.8mm
971.5mm
991.9mm
1004mm
1024.2mm
1033.2mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
63.5mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.4mm
59mm
59mm
57.5mm
57.5mm
57.5mm
Wheel Flop
18.7mm
18mm
18mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
Standover Height
760mm
776.5mm
793mm
812mm
831.1mm
849.5mm
Tire to Pedal Spindle
38.8mm
170 mm cranks
56.4mm
170 mm cranks
76.6mm
170 mm cranks
88.6mm
170 mm cranks
108.7mm
170 mm cranks
117.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
3 Build
50
52
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1635.8mm
1653.5mm
1673.9mm
1686mm
1706.2mm
1715.2mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.marinbikes.com/bikes/2016-gestalt-3