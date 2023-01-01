2019 Marin Bikes Nicasio RC Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
Stack
541.3mm
555.4mm
574.5mm
590.6mm
609.7mm
619.3mm
Reach
359.9mm
360.5mm
378.4mm
384.4mm
398.6mm
404.8mm
Stack to Reach Ratio
1.5:1
1.54:1
1.52:1
1.54:1
1.53:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
Top Tube Length, Actual C-C
515mm
525mm
545mm
565mm
585mm
600mm
Top Tube Slope
10.4deg
9.7deg
9.3deg
8.8deg
8.5deg
7.5deg
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
130mm
145mm
155mm
170mm
190mm
200mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
413.8mm
413.8mm
413.8mm
413.8mm
413.8mm
413.8mm
Front-Center
590.8mm
584.6mm
589.8mm
599.5mm
619.5mm
628.6mm
Front-Center Horizontal
586.4mm
580.1mm
585.4mm
595.1mm
615.3mm
624.5mm
Wheelbase
1000.2mm
993.9mm
999.2mm
1008.9mm
1029.1mm
1038.3mm
Fork Offset/Rake
57mm
57mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
59.6mm
mid/neutral
59.6mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.2mm
56.2mm
59.8mm
56.9mm
56.9mm
56.9mm
Wheel Flop
18.8mm
18.8mm
18.5mm
17.1mm
17.1mm
17.1mm
Standover Height
721.1mm
741.5mm
758.8mm
777.1mm
796.2mm
812.5mm
Tire to Pedal Spindle
81.8mm
170 mm cranks
75.6mm
170 mm cranks
80.8mm
170 mm cranks
90.5mm
170 mm cranks
110.5mm
170 mm cranks
119.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Base Build
50
52
54
56
58
60
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1678.2mm
1671.9mm
1677.2mm
1686.9mm
1707.1mm
1716.3mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 0 in
to5 ft 3 in
5 ft 3 in
to5 ft 6 in
5 ft 6 in
to5 ft 9 in
5 ft 9 in
to6 ft 0 in
6 ft 0 in
to6 ft 2 in
6 ft 2 in
to6 ft 4 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.marinbikes.com/bikes/2019-pavement-fitness-transit-beyond-road-nicasio-rc