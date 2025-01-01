2025 Jamis Bicycles Renegade S3
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
527.5mm
545mm
575mm
605mm
630mm
650mm
Reach
360mm
370mm
380mm
390mm
400mm
410mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.47:1
1.51:1
1.55:1
1.58:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
480mm
510mm
530mm
550mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
532mm
547mm
567mm
587mm
604mm
621mm
Top Tube Slope
11.3deg
9.7deg
9.5deg
10.3deg
10.6deg
10.4deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Head Tube Length
80mm
100mm
130mm
162mm
189mm
210mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
427.6mm
427.6mm
427.6mm
427.6mm
427.6mm
427.6mm
Front-Center
578mm
587.9mm
607.7mm
627.5mm
647.4mm
663.3mm
Front-Center Horizontal
572.4mm
582.4mm
602.4mm
622.4mm
642.4mm
658.4mm
Wheelbase
1000mm
1010mm
1030mm
1050mm
1070mm
1086mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
68mm
high
68mm
high
68mm
high
68mm
high
68mm
high
68mm
high
Mechanical Trail
64.3mm
64.3mm
64.3mm
64.3mm
64.3mm
64.3mm
Wheel Flop
20.9mm
20.9mm
20.9mm
20.9mm
20.9mm
20.9mm
Standover Height
731mm
754mm
783mm
808mm
830mm
850mm
Tire to Pedal Spindle
57mm
170 mm cranks
66.9mm
170 mm cranks
86.7mm
170 mm cranks
106.5mm
170 mm cranks
126.4mm
170 mm cranks
142.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
S3 Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1702mm
1712mm
1732mm
1752mm
1772mm
1788mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendAll-road/Gravel
