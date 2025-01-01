2025 Jamis Bicycles Renegade S2 (55mm Flip Chip)
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
527.5mm
545mm
575mm
605mm
630mm
650mm
Reach
360mm
370mm
380mm
390mm
400mm
410mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.47:1
1.51:1
1.55:1
1.58:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
480mm
510mm
530mm
550mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
532mm
547mm
567mm
587mm
604mm
621mm
Top Tube Slope
11.3deg
9.7deg
9.5deg
10.3deg
10.6deg
10.4deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Head Tube Length
80mm
99mm
130mm
162mm
189mm
210mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
275mm
275mm
275mm
275mm
275mm
275mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
427.6mm
427.6mm
427.6mm
427.6mm
427.6mm
427.6mm
Front-Center
578.3mm
593.1mm
613mm
633.8mm
652.6mm
667.5mm
Front-Center Horizontal
572.7mm
587.7mm
607.7mm
628.7mm
647.7mm
662.7mm
Wheelbase
1000.3mm
1015.3mm
1035.3mm
1056.3mm
1075.3mm
1090.3mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Trail
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.6mm
60.6mm
60.6mm
60.6mm
60.6mm
60.6mm
Wheel Flop
19.7mm
19.7mm
19.7mm
19.7mm
19.7mm
19.7mm
Standover Height
731mm
754mm
783mm
808mm
830mm
850mm
Tire to Pedal Spindle
53.3mm
170 mm cranks
68.1mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
108.8mm
170 mm cranks
127.6mm
170 mm cranks
142.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
S2 (55mm Flip Chip) Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
710mm
710mm
710mm
710mm
710mm
710mm
Bike Length with Tires
1710.3mm
1725.3mm
1745.3mm
1766.3mm
1785.3mm
1800.3mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendAll-road/Gravel
