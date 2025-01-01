2024 Jamis Bicycles Renegade S3
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
48
51
54
56
58
61
Stack
505mm
525mm
545mm
575mm
605mm
630mm
650mm
Reach
351mm
360mm
369mm
378mm
387mm
396mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.46:1
1.48:1
1.52:1
1.56:1
1.59:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
480mm
510mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
505mm
521mm
536mm
554mm
572mm
589mm
604mm
Top Tube Slope
10deg
7.5deg
6.3deg
6.2deg
7.2deg
7.6deg
6.5deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
116mm
84mm
109mm
136mm
166mm
191mm
210mm
Bottom Bracket Drop
54.5mm
73.5mm
73.5mm
72mm
72mm
70.5mm
70.5mm
Bottom Bracket Height
277.5mm
277.5mm
277.5mm
279mm
279mm
280.5mm
280.5mm
Chainstay Length
424mm
424mm
427mm
430mm
430mm
430mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
420.5mm
417.6mm
420.6mm
423.9mm
423.9mm
424.2mm
429.3mm
Front-Center
565.2mm
584.1mm
604.9mm
610.3mm
625.2mm
633.8mm
643.6mm
Front-Center Horizontal
562.5mm
579.4mm
600.4mm
606.1mm
621.1mm
629.8mm
639.8mm
Wheelbase
983mm
997mm
1021mm
1030mm
1045mm
1054mm
1069mm
Fork Offset/Rake
50mm
53mm
53mm
53mm
53mm
50mm
50mm
Trail
61.4mm
mid/neutral
64.8mm
mid/neutral
64.8mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.1mm
61.3mm
61.3mm
58.4mm
58.4mm
58.5mm
55.6mm
Wheel Flop
18.9mm
20mm
20mm
18.5mm
18.5mm
18.1mm
16.7mm
Standover Height
505mm
525mm
545mm
575mm
605mm
630mm
650mm
Tire to Pedal Spindle
63.2mm
170 mm cranks
63.1mm
170 mm cranks
83.9mm
170 mm cranks
89.3mm
170 mm cranks
104.2mm
170 mm cranks
112.8mm
170 mm cranks
122.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107.5mm
170 mm cranks
107.5mm
170 mm cranks
107.5mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
110.5mm
170 mm cranks
110.5mm
170 mm cranks
S3 Build
44
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
664mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1647mm
1699mm
1723mm
1732mm
1747mm
1756mm
1771mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.jamisbikes.com/int/bikes/adventure-gravel/allroad-adventure/renegade/