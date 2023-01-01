2021 Jamis Bicycles Renegade S1
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44*
48*
51
54
56
58
61
Stack
505mm
525mm
545mm
575mm
605mm
630mm
650mm
Reach
351mm
360mm
369mm
378mm
387mm
396mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.46:1
1.48:1
1.52:1
1.56:1
1.59:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-TTT
440mm
480mm
510mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
502mm
521mm
536mm
554mm
572mm
589mm
604mm
Top Tube Slope
7.6deg
5.3deg
4.2deg
4.2deg
5.2deg
5.6deg
4.6deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
121mm
142mm
124mm
155mm
187mm
211mm
230mm
Bottom Bracket Drop
54.5mm
54.5mm
73.5mm
72mm
72mm
70.5mm
70.5mm
Bottom Bracket Height
273.5mm
273.5mm
277.5mm
279mm
279mm
280.5mm
280.5mm
Chainstay Length
424mm
424mm
427mm
430mm
430mm
430mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
420.5mm
420.5mm
420.6mm
423.9mm
423.9mm
424.2mm
429.3mm
Front-Center
562.2mm
577.1mm
592mm
606.4mm
625.2mm
634.8mm
638.7mm
Front-Center Horizontal
559.5mm
574.5mm
587.4mm
602.1mm
621.1mm
630.8mm
634.8mm
Wheelbase
980mm
995mm
1008mm
1026mm
1045mm
1055mm
1064mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
53mm
53mm
53mm
50mm
50mm
Trail
60.1mm
mid/neutral
60.1mm
mid/neutral
64.8mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.8mm
56.8mm
61.3mm
58.4mm
58.4mm
58.5mm
55.6mm
Wheel Flop
18.5mm
18.5mm
20mm
18.5mm
18.5mm
18.1mm
16.7mm
Standover Height
715mm
732mm
759mm
790mm
811mm
835mm
856mm
Tire to Pedal Spindle
64.2mm
170 mm cranks
79.1mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
82.9mm
172.5 mm cranks
101.7mm
172.5 mm cranks
108.8mm
175 mm cranks
112.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103.5mm
170 mm cranks
103.5mm
170 mm cranks
107.5mm
170 mm cranks
106.5mm
172.5 mm cranks
106.5mm
172.5 mm cranks
105.5mm
175 mm cranks
105.5mm
175 mm cranks
S1 Build
44*
48*
51
54
56
58
61
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
36mm
36mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
656mm
656mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1636mm
1651mm
1710mm
1728mm
1747mm
1757mm
1766mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
460mm
460mm
Stem Length
60mm
70mm
70mm
80mm
80mm
100mm
100mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.jamisbikes.com/usa/renegades1frame.html