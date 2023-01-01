2020 Jamis Bicycles Renegade S3
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44*
48*
51
54
56
58
61
Stack
505mm
525mm
545mm
575mm
605mm
630mm
650mm
Reach
351mm
360mm
369mm
378mm
387mm
396mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.46:1
1.48:1
1.52:1
1.56:1
1.59:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-TTT
440mm
480mm
510mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
502mm
521mm
536mm
554mm
572mm
589mm
604mm
Top Tube Slope
7.6deg
5.3deg
4.2deg
4.2deg
5.2deg
5.6deg
4.6deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
116mm
84mm
109mm
136mm
166mm
191mm
210mm
Bottom Bracket Drop
54.5mm
73.5mm
73.5mm
72mm
72mm
70.5mm
70.5mm
Bottom Bracket Height
277.5mm
258.5mm
274.5mm
276mm
276mm
277.5mm
277.5mm
Chainstay Length
424mm
424mm
427mm
430mm
430mm
430mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
420.5mm
417.6mm
420.6mm
423.9mm
423.9mm
424.2mm
429.3mm
Front-Center
565.2mm
584.1mm
604.9mm
610.3mm
625.2mm
633.8mm
643.6mm
Front-Center Horizontal
562.5mm
579.4mm
600.4mm
606.1mm
621.1mm
629.8mm
639.8mm
Wheelbase
983mm
997mm
1021mm
1030mm
1045mm
1054mm
1069mm
Fork Offset/Rake
50mm
53mm
53mm
53mm
53mm
50mm
50mm
Trail
61.4mm
mid/neutral
58.3mm
mid/neutral
63.8mm
mid/neutral
60.6mm
mid/neutral
60.6mm
mid/neutral
60.5mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.1mm
55.1mm
60.3mm
57.4mm
57.4mm
57.5mm
54.7mm
Wheel Flop
18.9mm
17.9mm
19.6mm
18.2mm
18.2mm
17.8mm
16.4mm
Standover Height
703mm
728mm
748mm
779mm
804mm
828mm
849mm
Tire to Pedal Spindle
63.2mm
170 mm cranks
82.1mm
170 mm cranks
86.9mm
170 mm cranks
89.8mm
172.5 mm cranks
104.7mm
172.5 mm cranks
110.8mm
175 mm cranks
120.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107.5mm
170 mm cranks
88.5mm
170 mm cranks
104.5mm
170 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
102.5mm
175 mm cranks
102.5mm
175 mm cranks
S3 Build
44*
48*
51
54
56
58
61
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
Tire Width Max
47mm
47mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
664mm
664mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
Bike Length with Tires
1647mm
1661mm
1717mm
1726mm
1741mm
1750mm
1765mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
460mm
460mm
Stem Length
60mm
70mm
70mm
80mm
80mm
100mm
100mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.jamisbikes.com/au/bikes/adventure-gravel/allroad-adventure/renegade/