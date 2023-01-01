2020 Jamis Bicycles Renegade C1
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
514.9mm
534.9mm
564.9mm
595.1mm
620mm
640.1mm
Reach
359.9mm
369.1mm
378mm
387.1mm
396mm
404.9mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.45:1
1.49:1
1.54:1
1.57:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
510mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
516.9mm
531.9mm
550.9mm
569mm
586mm
601mm
Top Tube Slope
6.4deg
5.2deg
5.2deg
6.2deg
6.6deg
5.6deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
95.8mm
114.3mm
145.5mm
176.8mm
201.9mm
221mm
Bottom Bracket Drop
73.4mm
73.4mm
71.9mm
71.9mm
70.4mm
70.4mm
Bottom Bracket Height
277.6mm
277.6mm
279.1mm
279.1mm
280.6mm
280.6mm
Chainstay Length
427mm
427mm
430mm
430mm
430mm
437.9mm
Chainstay Length Horizontal
420.6mm
420.6mm
424mm
424mm
424.2mm
432.2mm
Front-Center
581mm
589.1mm
603.2mm
622.1mm
630.8mm
637.7mm
Front-Center Horizontal
576.3mm
584.5mm
598.9mm
617.9mm
626.8mm
633.8mm
Wheelbase
996.9mm
1005.1mm
1022.9mm
1041.9mm
1051.1mm
1066mm
Fork Offset/Rake
56.9mm
53.1mm
53.1mm
53.1mm
50mm
50mm
Trail
63.9mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.3mm
61.2mm
58.3mm
58.3mm
58.4mm
55.5mm
Wheel Flop
20.1mm
19.9mm
18.5mm
18.5mm
18.1mm
16.7mm
Standover Height
729mm
752.1mm
784.9mm
808mm
830.1mm
852.9mm
Tire to Pedal Spindle
60mm
170 mm cranks
68.1mm
170 mm cranks
82.2mm
170 mm cranks
101.1mm
170 mm cranks
109.8mm
170 mm cranks
116.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107.6mm
170 mm cranks
107.6mm
170 mm cranks
109.1mm
170 mm cranks
109.1mm
170 mm cranks
110.6mm
170 mm cranks
110.6mm
170 mm cranks
C1 Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1699mm
1707.1mm
1724.9mm
1743.9mm
1753.1mm
1768mm
Stem Length
70mm
70mm
80mm
80mm
100mm
100mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.jamisbikes.com/usa/renegadec1.html