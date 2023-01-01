2017-2019 Rivendell Bicycle Works Joe Appaloosa Base
- Category
- Off-road Touring
- Design
- Swept Back Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
46
51
55
58
62
Stack
492mm
542.6mm
583.1mm
613.2mm
652.2mm
Reach
379.7mm
393.1mm
403.2mm
410.1mm
407.1mm
Stack to Reach Ratio
1.3:1
1.38:1
1.45:1
1.5:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
510mm
550mm
580mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
545mm
575mm
598mm
615mm
625mm
Top Tube Length, Actual C-C
529.4mm
558.5mm
580.9mm
597.4mm
607.1mm
Top Tube Slope
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Bottom Bracket Drop
55mm
66mm
78mm
78mm
77mm
Bottom Bracket Height
280.4mm
281mm
288mm
288mm
289mm
Chainstay Length
515mm
520mm
525mm
530mm
535mm
Chainstay Length Max
515mm
520mm
525mm
530mm
535mm
Chainstay Length Horizontal
512.1mm
515.8mm
519.2mm
524.2mm
529.4mm
Chainstay Length Horizontal Max
512.1mm
515.8mm
519.2mm
524.2mm
529.4mm
Front-Center
596mm
616mm
629mm
645mm
655mm
Front-Center Horizontal
593.5mm
612.5mm
624.2mm
640.3mm
650.5mm
Wheelbase
1105.5mm
1128.3mm
1143.3mm
1164.5mm
1179.9mm
Wheelbase Max
1105.5mm
1128.3mm
1143.3mm
1164.5mm
1179.9mm
Fork Offset/Rake
55mm
52mm
54mm
54mm
54mm
Trail
60.4mm
mid/neutral
64.5mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57mm
61mm
59.1mm
59.1mm
59.1mm
Wheel Flop
19mm
19.9mm
18.3mm
18.3mm
18.3mm
Standover Height
740mm
790mm
840mm
870mm
910mm
Tire to Pedal Spindle
90.6mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
110.4mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
Base Build
46
51
55
58
62
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.2in
55mm
55mm
55mm
55mm
Tire Width Max
2.2in
55mm
55mm
55mm
55mm
Tire Outer Diameter
670.8mm
694mm
732mm
732mm
732mm
Bike Length with Tires
1776.3mm
1822.3mm
1875.3mm
1896.5mm
1911.9mm
Published Sizing Recommendations
PBH
76 cm
to80 cm
80 cm
to85 cm
85 cm
to89 cm
89 cm
to93 cm
93 cm
to97 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendOff-road Touring
Source:https://www.rivbike.com/pages/geometry