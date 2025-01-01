2025 Crust Bikes Bombora Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
Small
Medium
Large
XL
XXL
Stack
540mm
553mm
576mm
599mm
628mm
660mm
Reach
365mm
378mm
382mm
395mm
406mm
416mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.46:1
1.51:1
1.52:1
1.55:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
456mm
502mm
543mm
574mm
629mm
670mm
Seat Tube Length, Unknown
408mm
455mm
494mm
529mm
581mm
622mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520.1mm
545.9mm
566.1mm
584.3mm
604mm
622.8mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Actual C-C
502mm
525mm
546mm
569mm
594mm
619mm
Top Tube Slope
18.7deg
14.1deg
9.5deg
6.1deg
3.5deg
1.2deg
Head Tube Angle
69.5deg
70deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
121mm
132mm
153mm
177mm
208mm
241mm
Bottom Bracket Drop
64mm
64mm
64mm
64mm
64mm
64mm
Bottom Bracket Height
286.4mm
230.3mm
230.3mm
230.3mm
230.3mm
230.3mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
—
Chainstay Length Horizontal
420.2mm
420.2mm
420.2mm
420.2mm
420.2mm
—
Front-Center
591.3mm
603.3mm
606.2mm
626.1mm
647mm
675mm
Front-Center Horizontal
587.9mm
599.9mm
602.9mm
622.9mm
643.9mm
672mm
Wheelbase
1008mm
1020mm
1023mm
1043mm
1064mm
1085mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Trail
79.8mm
high
56mm
mid/neutral
50.6mm
mid/neutral
50.6mm
mid/neutral
50.6mm
mid/neutral
50.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
74.7mm
52.7mm
47.8mm
47.8mm
47.8mm
47.8mm
Wheel Flop
26.2mm
18mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
Standover Height
747mm
775mm
804mm
832mm
872mm
907mm
Tire to Pedal Spindle
70.9mm
170 mm cranks
139mm
170 mm cranks
141.9mm
170 mm cranks
161.8mm
170 mm cranks
182.7mm
170 mm cranks
210.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116.4mm
170 mm cranks
60.3mm
170 mm cranks
60.3mm
170 mm cranks
60.3mm
170 mm cranks
60.3mm
170 mm cranks
60.3mm
170 mm cranks
Base Build
XS
Small
Medium
Large
XL
XXL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.3in
2.3mm
2.3mm
2.3mm
2.3mm
2.3mm
Tire Width Max
2.3mm
2.3mm
2.3mm
2.3mm
2.3mm
2.3mm
Tire Outer Diameter
700.8mm
588.6mm
588.6mm
588.6mm
588.6mm
588.6mm
Bike Length with Tires
1708.8mm
1608.6mm
1611.6mm
1631.6mm
1652.6mm
1673.6mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://crustbikes.com/collections/frames/products/celos-bombora