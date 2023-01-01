2017 Specialized Bicycles CruX Elite
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
46
49
52
54
56
58
61
Stack
522mm
540mm
554mm
566mm
583mm
597mm
618mm
Reach
366mm
369mm
376mm
379mm
384mm
387mm
393mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.46:1
1.47:1
1.49:1
1.52:1
1.54:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
501mm
509mm
535mm
547mm
559mm
569mm
588mm
Top Tube Slope
7.9deg
7.6deg
7deg
6.2deg
5.9deg
5.4deg
4.6deg
Head Tube Angle
69.5deg
70.5deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72.5deg
73deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
115mm
125mm
140mm
155mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
71mm
71mm
71mm
69mm
69mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
275mm
275mm
277mm
277mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419mm
419mm
419mm
419.4mm
419.4mm
419.7mm
419.7mm
Front-Center
593mm
594mm
596mm
601mm
606mm
609mm
616mm
Front-Center Horizontal
589mm
589mm
591mm
596.6mm
602.6mm
605.3mm
612.3mm
Wheelbase
1008mm
1008mm
1010mm
1016mm
1022mm
1025mm
1032mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
49mm
49mm
49mm
49mm
Fork Length, Unknown
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
Trail
74.2mm
high
67.7mm
high
61.3mm
mid/neutral
63.4mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
57.1mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
69.5mm
63.8mm
58.2mm
60.2mm
57.3mm
54.4mm
51.6mm
Wheel Flop
24.3mm
21.3mm
18.5mm
19.1mm
17.7mm
16.4mm
15.1mm
Standover Height
764mm
782mm
795mm
809mm
825mm
841mm
862mm
Tire to Pedal Spindle
79mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
84.5mm
172.5 mm cranks
89.5mm
172.5 mm cranks
90mm
175 mm cranks
97mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
102.5mm
172.5 mm cranks
102.5mm
172.5 mm cranks
102mm
175 mm cranks
102mm
175 mm cranks
Elite Build
46
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
Tire Outer Diameter
688mm
688mm
688mm
688mm
688mm
688mm
688mm
Bike Length with Tires
1696mm
1696mm
1698mm
1704mm
1710mm
1713mm
1720mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://www.specialized.com/de/en/crux-elite-x1/p/115167/specs