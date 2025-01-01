2025 Cannondale Bikes Synapse Carbon all version
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
48
51
54
56
58
61
Stack
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
640mm
Reach
366mm
371mm
376mm
381mm
387mm
393mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.43:1
1.46:1
1.5:1
1.52:1
1.55:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
407mm
407mm
443mm
480mm
520mm
550mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
522mm
533mm
544mm
555mm
567mm
580mm
598mm
Top Tube Length, Actual C-C
478mm
486mm
497mm
509mm
523mm
537mm
556mm
Head Tube Angle
69.8deg
70.9deg
71.3deg
71.3deg
71.3deg
71.3deg
71.3deg
Effective Seat Tube Angle, Seat Tube Top
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
91mm
108mm
127mm
150mm
171mm
196mm
227mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
73mm
73mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
270mm
270mm
273mm
273mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.7mm
423.8mm
424.3mm
424.3mm
Front-Center
589mm
592mm
600mm
612mm
624mm
638mm
657mm
Front-Center Horizontal
584.7mm
586.7mm
594.7mm
607.3mm
620.2mm
633.7mm
652.7mm
Wheelbase
1003mm
1005mm
1013mm
1026mm
1044mm
1058mm
1077mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
393mm
393mm
393mm
393mm
393mm
393mm
393mm
Trail
67.6mm
high
60.6mm
mid/neutral
58mm
mid/neutral
58mm
mid/neutral
58mm
mid/neutral
58mm
mid/neutral
58mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.4mm
57.2mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Wheel Flop
21.9mm
18.7mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
Standover Height
714mm
722mm
752mm
785mm
815mm
843mm
878mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
170 mm cranks
79mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
125mm
170 mm cranks
144mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
all version Build
44
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1689mm
1691mm
1699mm
1712mm
1730mm
1744mm
1763mm
Stem Angle
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
Published Sizing Recommendations
Height
152 cm
to162 cm
157 cm
to167 cm
165 cm
to175 cm
170 cm
to180 cm
175 cm
to185 cm
182 cm
to193 cm
190 cm
to203 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.cannondale.com/en/bikes/road/endurance/synapse-carbon