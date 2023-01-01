2022 Cannondale Bikes Synapse Carbon Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
640mm
Reach
371mm
378mm
381mm
387mm
393mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.46:1
1.5:1
1.52:1
1.55:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
407mm
443mm
480mm
520mm
550mm
590mm
Top Tube Length, Actual C-C
533mm
544mm
555mm
567mm
579mm
598mm
Top Tube Slope
16deg
14deg
12deg
9.8deg
8.6deg
7.5deg
Head Tube Angle
71.3deg
71.4deg
73.1deg
73.2deg
73.3deg
73.4deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
130mm
143mm
164mm
187mm
218mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
73mm
73mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
268mm
268mm
271mm
271mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.2mm
408.2mm
408.5mm
408.5mm
409.1mm
409.1mm
Front-Center
588mm
598mm
583mm
594mm
606mm
623mm
Front-Center Horizontal
582.8mm
593.8mm
578.5mm
589.5mm
602mm
619mm
Wheelbase
991mm
1002mm
987mm
998mm
1011mm
1028mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
57.4mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
55.3mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
54.3mm
53.8mm
54.1mm
53.6mm
53mm
52.4mm
Wheel Flop
17.4mm
17.2mm
15.7mm
15.5mm
15.2mm
15mm
Tire to Pedal Spindle
77mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
72mm
170 mm cranks
83mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
Base Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1673mm
1684mm
1669mm
1680mm
1693mm
1710mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to167 cm
165 cm
to175 cm
170 cm
to180 cm
175 cm
to185 cm
182 cm
to193 cm
190 cm
to203 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.cannondale.com/en/bikes/road/endurance/synapse-carbon/synapse-carbon-2-rle