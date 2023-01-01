2021 Cannondale Bikes Synapse Alloy Tiagra
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
48
51
54
56
58
61
Stack
510mm
530mm
550mm
570mm
589mm
609mm
639mm
Reach
305mm
371mm
376mm
383mm
389mm
394mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.67:1
1.43:1
1.46:1
1.49:1
1.51:1
1.55:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
422mm
443mm
480mm
520mm
550mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
505mm
517mm
531mm
547mm
563mm
580mm
604mm
Top Tube Slope
16.8deg
14.3deg
14deg
11.9deg
9.6deg
8.5deg
7.5deg
Head Tube Angle
70.2deg
70.8deg
71deg
71.9deg
72.1deg
72.3deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.7deg
74.6deg
74.3deg
73.9deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
104mm
123mm
143mm
159mm
178mm
202mm
232mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
73mm
73mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
270mm
270mm
273mm
273mm
Chainstay Length
413mm
413mm
413mm
413mm
413mm
413mm
413mm
Chainstay Length Horizontal
406.1mm
406.1mm
406.1mm
406.5mm
406.5mm
407mm
407mm
Front-Center
591mm
598mm
608mm
602mm
612mm
622mm
638mm
Front-Center Horizontal
585.9mm
592.9mm
603.9mm
597.5mm
607.5mm
618mm
634mm
Wheelbase
992mm
999mm
1010mm
1004mm
1014mm
1025mm
1041mm
Fork Offset/Rake
60mm
60mm
60mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
59.7mm
mid/neutral
55.9mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
59.5mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.2mm
52.8mm
51.7mm
56.6mm
55.4mm
54.3mm
53.1mm
Wheel Flop
19mm
17.4mm
16.8mm
17.6mm
17mm
16.5mm
16mm
Standover Height
680mm
701mm
722mm
755mm
787mm
816mm
851mm
Tire to Pedal Spindle
78mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
89mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
125mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Tiagra Build
44
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1678mm
1685mm
1696mm
1690mm
1700mm
1711mm
1727mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.cannondale.com/en/bikes/road/endurance/synapse/synapse-tiagra