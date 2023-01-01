2017 Cannondale Bikes CAAD Optimo Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48
44
51
54
56
58
60
63
Stack
518mm
514mm
533mm
551mm
566mm
583mm
603mm
626mm
Reach
369mm
372mm
378mm
387mm
393mm
399mm
405mm
411mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.38:1
1.41:1
1.42:1
1.44:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
487mm
465mm
530mm
559mm
576mm
594mm
615mm
635mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
510mm
500mm
528mm
547mm
561mm
575mm
591mm
607mm
Top Tube Slope
5.5deg
7.4deg
2.5deg
1.5deg
1.4deg
1.4deg
1.5deg
1.9deg
Head Tube Angle
71.5deg
70.5deg
72.3deg
72.9deg
73.1deg
73.2deg
73.3deg
73.4deg
Seat Tube Angle
74.7deg
76deg
74.3deg
73.8deg
73.5deg
73.2deg
72.9deg
72.6deg
Head Tube Length
107mm
107mm
120mm
139mm
155mm
175mm
195mm
219mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
72mm
72mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
262mm
262mm
262mm
264mm
264mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
407mm
409mm
Chainstay Length Horizontal
398.2mm
398.2mm
398.2mm
398.6mm
398.6mm
399.1mm
401.1mm
403.1mm
Front-Center
569mm
580mm
576mm
586mm
595mm
605mm
616mm
628mm
Front-Center Horizontal
564.8mm
575.8mm
571.8mm
581.5mm
590.5mm
600.9mm
611.9mm
623.9mm
Wheelbase
963mm
974mm
970mm
980mm
989mm
1000mm
1013mm
1027mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
65mm
mid/neutral
71.3mm
high
60mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
53.8mm
mid/neutral
53.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.6mm
67.2mm
57.2mm
53.8mm
52.7mm
52.1mm
51.6mm
51mm
Wheel Flop
19.6mm
22.4mm
17.4mm
15.8mm
15.3mm
15.1mm
14.8mm
14.6mm
Standover Height
742mm
735mm
760mm
787mm
802mm
822mm
841mm
862mm
Tire to Pedal Spindle
63mm
170 mm cranks
74mm
170 mm cranks
70mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
89mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
122mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Base Build
48
44
51
54
56
58
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1635mm
1646mm
1642mm
1652mm
1661mm
1672mm
1685mm
1699mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.cannondale.com/en/USA/Bike/ProductDetail?Id=9c9d7d98-74cc-4513-a7f1-f5903c39c4ed&parentid=undefined