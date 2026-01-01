2026 Cannondale Bikes SuperSix EVO Lab71
Geometry
44
48
50
52
54
56
58
Stack
495mm
508mm
520mm
532mm
545mm
565mm
585mm
Reach
373mm
376mm
379mm
383mm
387mm
393mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.35:1
1.37:1
1.39:1
1.41:1
1.44:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
429mm
448mm
467mm
490mm
510mm
532mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
510mm
522mm
529mm
536mm
544mm
560mm
577mm
Top Tube Length, Actual C-C
492mm
503mm
511mm
519mm
527mm
543mm
559mm
Top Tube Slope
12.8deg
12deg
10.3deg
9.1deg
8.9deg
7.9deg
7.8deg
Head Tube Angle
70.9deg
71.2deg
71.2deg
71.2deg
71.2deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
89mm
101mm
114mm
130mm
143mm
154mm
178mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
72mm
72mm
72mm
69mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
268mm
268mm
268mm
271mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.3mm
403.3mm
403.3mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
404.2mm
Front-Center
582mm
586mm
594mm
602mm
611mm
595mm
607mm
Front-Center Horizontal
576.7mm
581.7mm
589.7mm
598.4mm
606.4mm
591.4mm
602.9mm
Wheelbase
980mm
985mm
993mm
1002mm
1010mm
995mm
1007mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
45mm
45mm
Trail
59.5mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.3mm
54.6mm
54.6mm
54.6mm
54.6mm
54.4mm
54.4mm
Wheel Flop
18.4mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
15.9mm
15.9mm
Standover Height
694mm
717mm
733mm
752mm
770mm
790mm
812mm
Tire to Pedal Spindle
72mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
Lab71 Build
44
48
50
52
54
56
58
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
Tire Outer Diameter
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
Bike Length with Tires
1660mm
1665mm
1673mm
1682mm
1690mm
1675mm
1687mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
