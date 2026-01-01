2026 Cannondale Bikes SuperSix EVO Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
48
50
52
54
56
58
61
Stack
495mm
508mm
520mm
532mm
545mm
565mm
585mm
615mm
Reach
373mm
376mm
379mm
383mm
387mm
393mm
398mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.35:1
1.37:1
1.39:1
1.41:1
1.44:1
1.47:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-TTT
400mm
429mm
448mm
467mm
490mm
510mm
532mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
510mm
522mm
529mm
536mm
544mm
560mm
577mm
600mm
Top Tube Length, Actual C-C
492mm
503mm
511mm
519mm
527mm
543mm
559mm
582mm
Top Tube Slope
10.5deg
8.7deg
7.9deg
7deg
5.9deg
6deg
5.8deg
5.1deg
Head Tube Angle
70.9deg
71.2deg
71.2deg
71.2deg
71.2deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
89mm
101mm
114mm
130mm
143mm
154mm
178mm
209mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
72mm
72mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
265mm
265mm
265mm
267mm
267mm
270mm
270mm
270mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.3mm
403.3mm
403.3mm
403.6mm
403.6mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
Front-Center
582mm
586mm
594mm
602mm
611mm
595mm
607mm
624mm
Front-Center Horizontal
576.7mm
581.7mm
589.7mm
598.4mm
606.4mm
590.9mm
602.9mm
619.9mm
Wheelbase
980mm
985mm
993mm
1002mm
1010mm
995mm
1007mm
1024mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
Trail
59.2mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
55.9mm
54.3mm
54.3mm
54.3mm
54.3mm
54.1mm
54.1mm
54.1mm
Wheel Flop
18.3mm
17.5mm
17.5mm
17.5mm
17.5mm
15.8mm
15.8mm
15.8mm
Standover Height
694mm
717mm
733mm
752mm
770mm
790mm
812mm
846mm
Tire to Pedal Spindle
78mm
165 mm cranks
82mm
165 mm cranks
90mm
165 mm cranks
93mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
112.5mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
100mm
165 mm cranks
100mm
165 mm cranks
100mm
165 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
97.5mm
172.5 mm cranks
97.5mm
172.5 mm cranks
Base Build
44
48
50
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1658mm
1663mm
1671mm
1680mm
1688mm
1673mm
1685mm
1702mm
Crank Length
165mm
165mm
165mm
170mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
Handlebar Width
380cm
380cm
380cm
380cm
380cm
380cm
400cm
400cm
Stem Length
80mm
90mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
Published Sizing Recommendations
Height
144 cm
to154 cm
152 cm
to162 cm
157 cm
to167 cm
165 cm
to175 cm
170 cm
to180 cm
177 cm
to185 cm
182 cm
to193 cm
190 cm
to200 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
