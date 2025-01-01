2024 Cannondale Bikes SuperSix EVO Lab71
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
48
51
54
56
58
61
Stack
505mm
520mm
535mm
555mm
575mm
595mm
625mm
Reach
370mm
374mm
378mm
384mm
389mm
395mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.39:1
1.42:1
1.45:1
1.48:1
1.51:1
1.55:1
Seat Tube Length, Unknown
400mm
438mm
477mm
515mm
534mm
567mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
512mm
520mm
528mm
546mm
562mm
578mm
603mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
469mm
479mm
489mm
509mm
523mm
541mm
564mm
Top Tube Slope
14.1deg
11.3deg
8.5deg
6.6deg
6.7deg
5.4deg
5.2deg
Head Tube Angle
70.9deg
71.2deg
71.2deg
71.2deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.3deg
74.3deg
74.3deg
73.7deg
73.3deg
72.9deg
72.3deg
Head Tube Length
100mm
114mm
130mm
154mm
165mm
188mm
220mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
72mm
72mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
268mm
268mm
271mm
271mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.3mm
403.3mm
403.3mm
403.6mm
403.6mm
404.2mm
404.2mm
Front-Center
582.5mm
588.4mm
597.3mm
610.6mm
594.8mm
606.8mm
623.7mm
Front-Center Horizontal
577.7mm
583.7mm
592.7mm
606.4mm
590.4mm
602.9mm
619.9mm
Wheelbase
981mm
987mm
996mm
1010mm
994mm
1007mm
1024mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
45mm
45mm
45mm
Trail
59.5mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.3mm
54.6mm
54.6mm
54.6mm
54.4mm
54.4mm
54.4mm
Wheel Flop
18.4mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
15.9mm
15.9mm
15.9mm
Standover Height
698mm
727mm
756mm
788mm
807mm
836mm
866mm
Tire to Pedal Spindle
72.5mm
170 mm cranks
78.4mm
170 mm cranks
87.3mm
170 mm cranks
100.6mm
170 mm cranks
84.8mm
170 mm cranks
96.8mm
170 mm cranks
113.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
Lab71 Build
44
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
Bike Length with Tires
1661mm
1667mm
1676mm
1690mm
1674mm
1687mm
1704mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.cannondale.com/en-us/bikes/road/race/supersix-evo/supersix-evo-lab71