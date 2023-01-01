2013 Cannondale Bikes SuperSix EVO Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
63
Stack
513mm
519mm
526mm
544mm
558mm
577mm
596mm
620mm
Reach
368mm
376mm
384mm
384mm
395mm
399mm
402mm
399mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.38:1
1.37:1
1.42:1
1.41:1
1.45:1
1.48:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-C
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
510mm
520mm
535mm
545mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
110mm
115mm
120mm
140mm
155mm
175mm
195mm
220mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
69mm
69mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
267mm
267mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
398.6mm
399.1mm
399.1mm
399.4mm
402.5mm
402.5mm
Front-Center
563mm
569mm
575mm
576mm
591mm
597mm
606mm
609mm
Front-Center Horizontal
563.5mm
568.5mm
574.5mm
575.9mm
590.9mm
596.6mm
605.5mm
608.5mm
Wheelbase
962mm
967mm
973mm
975mm
990mm
996mm
1008mm
1011mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
65mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.6mm
58.8mm
56mm
53.2mm
53.2mm
50.4mm
50.4mm
50.4mm
Wheel Flop
19.6mm
18.2mm
16.9mm
15.6mm
15.6mm
14.3mm
14.3mm
14.3mm
Standover Height
742mm
755mm
767mm
788mm
804mm
825mm
843mm
869mm
Tire to Pedal Spindle
57mm
170 mm cranks
63mm
170 mm cranks
69mm
170 mm cranks
70mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
56
58
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1634mm
1639mm
1645mm
1647mm
1662mm
1668mm
1680mm
1683mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:manufacturer