2026 Specialized Bicycles Diverge 4 Comp Alloy
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
563mm
578mm
592mm
610mm
634mm
659mm
Reach
365mm
374mm
387mm
400mm
412mm
425mm
Stack to Reach Ratio
1.54:1
1.55:1
1.53:1
1.53:1
1.54:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
430mm
470mm
500mm
530mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
521mm
537mm
556mm
575mm
593mm
613mm
Top Tube Slope
20.6deg
18.5deg
15.2deg
13.5deg
12.6deg
11.8deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
90mm
104mm
116mm
135mm
161mm
187mm
Bottom Bracket Drop
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
421.5mm
421.5mm
421.5mm
421.5mm
421.5mm
421.5mm
Front-Center
604mm
613mm
626mm
645mm
665mm
686mm
Front-Center Horizontal
597.5mm
609.5mm
619.5mm
638.5mm
659.5mm
680.5mm
Wheelbase
1019mm
1031mm
1041mm
1060mm
1081mm
1102mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
391mm
391mm
391mm
391mm
391mm
391mm
Trail
71mm
high
67.7mm
high
64.4mm
mid/neutral
64.4mm
mid/neutral
64.4mm
mid/neutral
64.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.8mm
63.8mm
60.9mm
60.9mm
60.9mm
60.9mm
Wheel Flop
22.8mm
21.3mm
19.8mm
19.8mm
19.8mm
19.8mm
Standover Height
700mm
725mm
754mm
779mm
805mm
832mm
Tire to Pedal Spindle
78mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
97.5mm
172.5 mm cranks
116.5mm
172.5 mm cranks
134mm
175 mm cranks
155mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
96mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
4 Comp Alloy Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Width Max
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1731mm
1743mm
1753mm
1772mm
1793mm
1814mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
60mm
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.specialized.com/diverge-4-comp-alloy-sram-apex/p/4223512?color=5448967-4223512