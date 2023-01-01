2018 Specialized Bicycles Diverge Comp
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
52
54
56
58
61
64
Stack
569mm
574mm
592mm
613mm
639mm
662mm
678mm
Reach
360mm
367mm
373mm
379mm
385mm
392mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.58:1
1.56:1
1.59:1
1.62:1
1.66:1
1.69:1
1.69:1
Seat Tube Length, C-T
405mm
440mm
473mm
500mm
525mm
555mm
585mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
524mm
532mm
549mm
561mm
575mm
589mm
609mm
Top Tube Slope
20.8deg
17.2deg
15.3deg
14.4deg
14.3deg
13.3deg
11.6deg
Head Tube Angle
70.8deg
71deg
71.9deg
72.5deg
72.5deg
72.8deg
73deg
Seat Tube Angle
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
74deg
74deg
Head Tube Length
108mm
128mm
155mm
178mm
194mm
90mm
95mm
Bottom Bracket Drop
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
85mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
Chainstay Length
419mm
419mm
421mm
421mm
421mm
421mm
423mm
Chainstay Length Horizontal
410.3mm
410.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
414.4mm
Front-Center
593mm
597mm
599mm
604mm
618mm
629mm
641mm
Front-Center Horizontal
593.7mm
593.7mm
598.7mm
612.7mm
623.7mm
636.7mm
582.6mm
Wheelbase
1004mm
1004mm
1011mm
1025mm
1036mm
1049mm
997mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
55mm
55mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
68.6mm
high
67.3mm
high
61.5mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
50.5mm
mid/neutral
49.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.8mm
63.6mm
58.4mm
55mm
55mm
48.2mm
47mm
Wheel Flop
21.3mm
20.7mm
18.2mm
16.5mm
16.5mm
14.3mm
13.8mm
Standover Height
704mm
726mm
752mm
776mm
801mm
815mm
846mm
Tire to Pedal Spindle
74mm
170 mm cranks
78mm
170 mm cranks
77.5mm
172.5 mm cranks
82.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
105mm
175 mm cranks
117mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
89mm
175 mm cranks
89mm
175 mm cranks
89mm
175 mm cranks
Comp Build
48
52
54
56
58
61
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1702mm
1702mm
1709mm
1723mm
1734mm
1747mm
1695mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.specialized.com/us/en/mens-diverge-comp/p/129079?color=239509-129079