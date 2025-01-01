2017 Kona Bicycle Company Hei Hei Trail 27.5
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
345
370
420
470
Stack
592mm
601mm
610mm
620mm
Reach
385mm
405mm
430mm
455mm
Stack to Reach Ratio
1.54:1
1.48:1
1.42:1
1.36:1
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
543mm
566mm
594mm
622mm
Head Tube Angle
68deg
68deg
68deg
68deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
75deg
75deg
Head Tube Length
105mm
115mm
125mm
135mm
Bottom Bracket Drop
17mm
17mm
17mm
17mm
Bottom Bracket Height
330.9mm
330.9mm
330.9mm
330.9mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
424.7mm
424.7mm
424.7mm
424.7mm
Front-Center
661mm
685mm
714mm
742mm
Front-Center Horizontal
666.3mm
687.3mm
715.3mm
744.3mm
Wheelbase
1091mm
1112mm
1140mm
1169mm
Fork Offset/Rake
42mm
42mm
42mm
42mm
Fork Length (On-Axis)
532mm
532mm
532mm
530mm
Trail
95.3mm
very high
95.3mm
very high
95.3mm
very high
95.3mm
very high
Mechanical Trail
88.3mm
88.3mm
88.3mm
88.3mm
Wheel Flop
33.1mm
33.1mm
33.1mm
33.1mm
Standover Height
696mm
717mm
756mm
795mm
Tire to Pedal Spindle
143.1mm
170 mm cranks
167.1mm
170 mm cranks
196.1mm
170 mm cranks
224.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
160.9mm
170 mm cranks
160.9mm
170 mm cranks
160.9mm
170 mm cranks
160.9mm
170 mm cranks
Trail 27.5 Build
345
370
420
470
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
Tire Outer Diameter
695.8mm
695.8mm
695.8mm
695.8mm
Bike Length with Tires
1786.8mm
1807.8mm
1835.8mm
1864.8mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Trail MTB
Source:https://archive.konaworld.com/archive/2017/hei_hei_trail.cfm