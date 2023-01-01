2020 Trek Bikes Émonda SLR 9 Disc eTap
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Very upright stack and reachvs category
Geometry
47 cm
50 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
60 cm
62 cm
Stack
522mm
535mm
547mm
555mm
577mm
596mm
615mm
634mm
Reach
369mm
374mm
379mm
381mm
387mm
391mm
395mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.43:1
1.44:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
1.56:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
444mm
476mm
493mm
506mm
533mm
553mm
573mm
593mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
513mm
521mm
534mm
543mm
560mm
573mm
586mm
598mm
Top Tube Slope
10.9deg
8.7deg
8.1deg
7.6deg
7deg
6.9deg
6.8deg
6.8deg
Head Tube Angle
71.2deg
72.1deg
72.8deg
73deg
73.5deg
73.8deg
73.9deg
73.9deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74.6deg
74.2deg
73.7deg
73.3deg
73deg
72.8deg
72.5deg
Head Tube Length
115mm
130mm
140mm
155mm
170mm
190mm
210mm
230mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
70mm
70mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
266mm
266mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
411mm
411mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
403.6mm
403.6mm
403.6mm
404mm
404mm
405.3mm
405.3mm
406.4mm
Front-Center
574.9mm
574.9mm
577.9mm
581.3mm
583.2mm
590.6mm
599.5mm
607.5mm
Front-Center Horizontal
570.4mm
570.4mm
573.4mm
577mm
579mm
586.7mm
595.7mm
603.7mm
Wheelbase
974mm
974mm
977mm
981mm
983mm
992mm
1001mm
1010mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Trail
66.9mm
high
61.2mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.3mm
58.3mm
54.4mm
53.2mm
55.4mm
53.7mm
53.2mm
53.2mm
Wheel Flop
20.4mm
17.9mm
16.1mm
15.6mm
15.7mm
15mm
14.8mm
14.8mm
Standover Height
698mm
707mm
729mm
742mm
767mm
786mm
804mm
822mm
Tire to Pedal Spindle
68.9mm
170 mm cranks
68.9mm
170 mm cranks
69.4mm
172.5 mm cranks
72.8mm
172.5 mm cranks
72.2mm
175 mm cranks
79.6mm
175 mm cranks
88.5mm
175 mm cranks
96.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
SLR 9 Disc eTap Build
47 cm
50 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
60 cm
62 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1646mm
1646mm
1649mm
1653mm
1655mm
1664mm
1673mm
1682mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
38cm
40cm
40cm
42cm
42cm
44cm
44cm
44cm
Stem Length
—
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
—
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
Published Sizing Recommendations
Height
152 cm
to159 cm
157 cm
to164 cm
162 cm
to169 cm
167 cm
to174 cm
173 cm
to180 cm
179 cm
to186 cm
184 cm
to191 cm
189 cm
to196 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/road-bikes/performance-road-bikes/%C3%A9monda/%C3%A9monda-slr/%C3%A9monda-slr-9-disc-etap/p/28489/?colorCode=red_white