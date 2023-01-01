2018 Trek Bikes Émonda SLR 8 Disc
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Stack
535mm
547mm
555mm
577mm
596mm
615mm
634mm
Reach
374mm
379mm
381mm
387mm
391mm
395mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.44:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
1.56:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
476mm
493mm
506mm
533mm
553mm
573mm
593mm
Top Tube Length, Actual C-C
521mm
534mm
543mm
560mm
573mm
586mm
598mm
Top Tube Slope
8.7deg
8.1deg
7.6deg
7deg
6.9deg
6.8deg
6.8deg
Head Tube Angle
72.1deg
72.8deg
73deg
73.5deg
73.8deg
73.9deg
73.9deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74.2deg
73.7deg
73.3deg
73deg
72.8deg
72.5deg
Head Tube Length
130mm
140mm
155mm
170mm
190mm
210mm
230mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
70mm
70mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
271mm
271mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
411mm
411mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
403.6mm
403.6mm
404mm
404mm
405.3mm
405.3mm
406.4mm
Front-Center
575mm
578mm
581mm
583mm
591mm
600mm
607mm
Front-Center Horizontal
570.4mm
573.4mm
577mm
579mm
586.7mm
595.7mm
603.7mm
Wheelbase
974mm
977mm
981mm
983mm
992mm
1001mm
1010mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
46mm
40mm
41mm
41mm
41mm
Trail
62.9mm
mid/neutral
58.5mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
56.4mm
mid/neutral
55.8mm
mid/neutral
55.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.8mm
55.8mm
53.7mm
56.9mm
54.1mm
53.6mm
53.6mm
Wheel Flop
18.4mm
16.5mm
15.7mm
16.2mm
15.1mm
14.9mm
14.9mm
Standover Height
707mm
729mm
742mm
767mm
786mm
804mm
822mm
Tire to Pedal Spindle
64mm
170 mm cranks
67mm
170 mm cranks
70mm
170 mm cranks
72mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
89mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
SLR 8 Disc Build
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1656mm
1659mm
1663mm
1665mm
1674mm
1683mm
1692mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/trek-emonda-slr-8-disc-h2-fit-2018/