2026 Trek Bikes Checkpoint AL3
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
ML
L
XL
Stack
545mm
566mm
589mm
608mm
630mm
650mm
Reach
380mm
385mm
391mm
397mm
402mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.47:1
1.51:1
1.53:1
1.57:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
536mm
548mm
568mm
580mm
592mm
604mm
Top Tube Slope
8.2deg
7.2deg
7.5deg
7.4deg
7.6deg
6.7deg
Head Tube Angle
71.2deg
71.6deg
71.8deg
72.5deg
72.3deg
72.6deg
Seat Tube Angle
74.1deg
73.7deg
73.2deg
72.8deg
72.5deg
72.1deg
Head Tube Length
96mm
117mm
140mm
162mm
181mm
201mm
Bottom Bracket Drop
78mm
78mm
76mm
76mm
74mm
74mm
Bottom Bracket Height
275mm
275mm
277mm
277mm
279mm
279mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428mm
428mm
428.3mm
428.3mm
428.7mm
428.7mm
Front-Center
602.1mm
610.1mm
617.4mm
624.3mm
633.7mm
645.6mm
Front-Center Horizontal
597.1mm
605.1mm
612.7mm
619.7mm
629.3mm
641.3mm
Wheelbase
1025mm
1033mm
1041mm
1048mm
1058mm
1070mm
Fork Offset/Rake
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
Trail
68.4mm
high
65.8mm
high
64.5mm
mid/neutral
59.9mm
mid/neutral
61.2mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.8mm
62.4mm
61.3mm
57.2mm
58.3mm
56.6mm
Wheel Flop
20.9mm
19.7mm
19.1mm
17.2mm
17.7mm
16.9mm
Standover Height
735mm
765mm
789mm
809mm
829mm
859mm
Tire to Pedal Spindle
79.1mm
170 mm cranks
87.1mm
170 mm cranks
94.4mm
170 mm cranks
101.3mm
170 mm cranks
110.7mm
170 mm cranks
122.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
AL3 Build
XS
S
M
ML
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
706mm
706mm
706mm
706mm
706mm
706mm
Bike Length with Tires
1731mm
1739mm
1747mm
1754mm
1764mm
1776mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike's proportions relative to similar sized bikes in the same category.
Category TrendAll-road/Gravel
