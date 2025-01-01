2025 Trek Bikes Checkpoint SLR 7
- Category
- Progressive Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Stack
538mm
553mm
571mm
592mm
609mm
639mm
Reach
393mm
399mm
403mm
407mm
411mm
417mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.39:1
1.42:1
1.45:1
1.48:1
1.53:1
Seat Tube Length, Effective Unknown
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
541mm
555mm
570mm
584mm
597mm
617mm
Head Tube Angle
71.2deg
71.6deg
71.8deg
72.2deg
72.3deg
72.6deg
Seat Tube Angle
74.1deg
73.7deg
73.2deg
72.8deg
72.5deg
72.1deg
Head Tube Length
90mm
105mm
125mm
145mm
165mm
195mm
Bottom Bracket Drop
78mm
78mm
76mm
76mm
74mm
74mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
275mm
275mm
277mm
277mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428mm
428mm
428.3mm
428.3mm
428.7mm
428.7mm
Front-Center
602.1mm
610.1mm
617.4mm
624.3mm
633.7mm
645.6mm
Front-Center Horizontal
597.1mm
605.1mm
612.7mm
619.7mm
629.3mm
641.3mm
Wheelbase
1025mm
1033mm
1041mm
1048mm
1058mm
1070mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
72mm
high
69.3mm
high
68mm
high
65.4mm
high
64.8mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
68.1mm
65.8mm
64.6mm
62.3mm
61.7mm
60mm
Wheel Flop
22mm
20.8mm
20.2mm
19mm
18.8mm
17.9mm
Standover Height
735mm
765mm
789mm
809mm
829mm
859mm
Tire to Pedal Spindle
81.1mm
170 mm cranks
89.1mm
170 mm cranks
96.4mm
170 mm cranks
103.3mm
170 mm cranks
112.7mm
170 mm cranks
124.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
SLR 7 Build
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1727mm
1735mm
1743mm
1750mm
1760mm
1772mm
Stem Length
70mm
80mm
80mm
90mm
90mm
100mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 1 in
to5 ft 4 in
5 ft 4 in
to5 ft 6 in
5 ft 6 in
to5 ft 9 in
5 ft 9 in
to5 ft 11 in
5 ft 11 in
to6 ft 1 in
6 ft 1 in
to6 ft 3 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendProgressive Gravel
Source:https://www.balfesbikes.co.uk/bikes/gravel-adventure-bikes/trek-checkpoint-slr-7-gravel-bike-2025-in-grey__29380