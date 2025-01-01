2022 Trek Bikes Checkpoint ALR Gen 2
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Stack
538mm
553mm
571mm
592mm
609mm
639mm
Reach
393mm
399mm
403mm
407mm
411mm
417mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.39:1
1.42:1
1.45:1
1.48:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
541mm
555mm
570mm
584mm
597mm
617mm
Top Tube Slope
7.2deg
5.7deg
5.5deg
5.7deg
5.5deg
5.5deg
Head Tube Angle
71.2deg
71.6deg
71.8deg
72.2deg
72.3deg
72.6deg
Seat Tube Angle
74.1deg
73.7deg
73.2deg
72.8deg
72.5deg
72.1deg
Head Tube Length
90mm
105mm
125mm
145mm
165mm
195mm
Bottom Bracket Drop
78mm
78mm
76mm
76mm
74mm
74mm
Bottom Bracket Height
283mm
283mm
285mm
285mm
287mm
287mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428mm
428mm
428.3mm
428.3mm
428.7mm
428.7mm
Front-Center
602.1mm
610.1mm
617.4mm
624.3mm
633.7mm
645.6mm
Front-Center Horizontal
597.1mm
605.1mm
612.7mm
619.7mm
629.3mm
641.3mm
Wheelbase
1025mm
1033mm
1041mm
1048mm
1058mm
1070mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Trail
75.4mm
high
72.7mm
high
71.3mm
high
68.6mm
high
68mm
high
66mm
high
Mechanical Trail
71.3mm
69mm
67.8mm
65.4mm
64.8mm
63mm
Wheel Flop
23mm
21.8mm
21.2mm
20mm
19.7mm
18.8mm
Standover Height
735mm
765mm
789mm
809mm
829mm
859mm
Tire to Pedal Spindle
71.1mm
170 mm cranks
79.1mm
170 mm cranks
86.4mm
170 mm cranks
93.3mm
170 mm cranks
102.7mm
170 mm cranks
114.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
113mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
ALR Gen 2 Build
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
722mm
722mm
722mm
722mm
722mm
722mm
Bike Length with Tires
1747mm
1755mm
1763mm
1770mm
1780mm
1792mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
Stem Length
70mm
80mm
80mm
90mm
90mm
100mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendAll-road/Gravel
