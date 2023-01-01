2022 Trek Bikes Checkpoint ALR 4
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
532mm
549mm
567mm
586mm
609mm
638mm
Reach
373mm
379mm
383mm
387mm
391mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.45:1
1.48:1
1.51:1
1.56:1
1.61:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
515mm
536mm
551mm
566mm
577mm
592mm
Top Tube Slope
6.7deg
5.4deg
5.2deg
5.2deg
5.5deg
5.4deg
Head Tube Angle
71.4deg
71.6deg
71.8deg
72.2deg
72.3deg
72.6deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
90mm
107mm
126mm
145mm
171mm
200mm
Bottom Bracket Drop
78mm
78mm
76mm
76mm
74mm
74mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
275mm
275mm
277mm
277mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
417.8mm
417.8mm
418.2mm
418.2mm
418.5mm
418.5mm
Front-Center
582.5mm
592.4mm
600.7mm
606.6mm
617.9mm
629.9mm
Front-Center Horizontal
577.2mm
587.2mm
595.9mm
601.9mm
613.5mm
625.5mm
Wheelbase
995mm
1005mm
1014mm
1020mm
1032mm
1044mm
Fork Offset/Rake
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
Trail
66.4mm
high
65.1mm
high
63.8mm
mid/neutral
61.2mm
mid/neutral
60.6mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63mm
61.8mm
60.6mm
58.3mm
57.7mm
56mm
Wheel Flop
20.1mm
19.5mm
18.9mm
17.8mm
17.6mm
16.7mm
Standover Height
749mm
77mm
789mm
808mm
829mm
858mm
Tire to Pedal Spindle
66.5mm
165 mm cranks
71.4mm
170 mm cranks
77.2mm
172.5 mm cranks
83.1mm
172.5 mm cranks
91.9mm
175 mm cranks
103.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108mm
165 mm cranks
103mm
170 mm cranks
102.5mm
172.5 mm cranks
102.5mm
172.5 mm cranks
102mm
175 mm cranks
102mm
175 mm cranks
ALR 4 Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1697mm
1707mm
1716mm
1722mm
1734mm
1746mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
40mm
42mm
42mm
44mm
44mm
Stem Length
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
Stem Angle
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
Published Sizing Recommendations
Height
156 cm
to162 cm
163 cm
to168 cm
168 cm
to174 cm
174 cm
to180 cm
180 cm
to185 cm
185 cm
to191 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:http://trekvietnam.vn/bike/xe-dap-gravel-trek-checkpoint-alr-4/