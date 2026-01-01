2026 Trek Bikes Domane SLR7 Gen4
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Stack
527mm
546mm
561mm
575mm
591mm
611mm
632mm
656mm
Reach
364mm
368mm
371mm
374mm
377mm
380mm
383mm
386mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.48:1
1.51:1
1.54:1
1.57:1
1.61:1
1.65:1
1.7:1
Seat Tube Length, C-C
420mm
450mm
475mm
500mm
525mm
548mm
567mm
586mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
509mm
519mm
530mm
542mm
554mm
567mm
579mm
593mm
Head Tube Angle
71deg
71.1deg
71.3deg
71.3deg
71.9deg
72deg
72.1deg
72.1deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74.6deg
74.2deg
73.7deg
73.3deg
73deg
72.8deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
130mm
145mm
160mm
175mm
195mm
220mm
245mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
78mm
78mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
263mm
263mm
265mm
265mm
268mm
268mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.7mm
417.8mm
418.3mm
418.3mm
Front-Center
579.2mm
589.2mm
596.1mm
603mm
600.4mm
609.2mm
618.2mm
628.2mm
Front-Center Horizontal
573.7mm
583.7mm
590.7mm
597.7mm
595.3mm
604.2mm
613.7mm
623.7mm
Wheelbase
986mm
996mm
1003mm
1010mm
1008mm
1022mm
1032mm
1042mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Trail
62.1mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.7mm
58.1mm
57mm
57mm
58.6mm
58mm
57.4mm
57.4mm
Wheel Flop
19.1mm
18.8mm
18.3mm
18.3mm
18.2mm
17.9mm
17.7mm
17.7mm
Standover Height
686mm
716mm
735mm
754mm
776mm
796mm
817mm
835mm
Tire to Pedal Spindle
71.2mm
165 mm cranks
81.2mm
165 mm cranks
83.1mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
87.4mm
170 mm cranks
93.7mm
172.5 mm cranks
102.7mm
172.5 mm cranks
112.7mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
165 mm cranks
98mm
165 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
SLR7 Gen4 Build
47cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1672mm
1682mm
1689mm
1696mm
1694mm
1708mm
1718mm
1728mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
Handlebar Width
35cm
37cm
37cm
39cm
39cm
39cm
41cm
41cm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
