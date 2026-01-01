2025 Trek Bikes Domane SL
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Very aggressive stack and reachvs category
Geometry
47cm
47cm
47cm
47cm
50cm
50cm
50cm
50cm
52cm
52cm
52cm
52cm
54cm
54cm
54cm
54cm
56cm
56cm
56cm
56cm
58cm
58cm
58cm
58cm
60cm
60cm
60cm
60cm
62cm
62cm
62cm
62cm
56
Stack
527mm
527mm
527mm
527mm
546mm
546mm
546mm
546mm
561mm
561mm
561mm
561mm
575mm
575mm
575mm
575mm
591mm
591mm
591mm
591mm
611mm
611mm
611mm
611mm
632mm
632mm
632mm
632mm
656mm
656mm
656mm
656mm
5910mm
Reach
364mm
364mm
364mm
364mm
368mm
368mm
368mm
368mm
371mm
371mm
371mm
371mm
374mm
374mm
374mm
374mm
377mm
377mm
377mm
377mm
380mm
380mm
380mm
380mm
383mm
383mm
383mm
383mm
386mm
386mm
386mm
386mm
3770mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.45:1
1.45:1
1.45:1
1.48:1
1.48:1
1.48:1
1.48:1
1.51:1
1.51:1
1.51:1
1.51:1
1.54:1
1.54:1
1.54:1
1.54:1
1.57:1
1.57:1
1.57:1
1.57:1
1.61:1
1.61:1
1.61:1
1.61:1
1.65:1
1.65:1
1.65:1
1.65:1
1.7:1
1.7:1
1.7:1
1.7:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
—
420mm
—
450mm
—
450mm
—
475mm
475mm
—
—
500mm
500mm
—
—
525mm
—
—
525mm
—
548mm
—
548mm
—
567mm
567mm
—
586mm
—
586mm
—
—
Seat Tube Length, C-C
—
420mm
—
420mm
—
450mm
—
450mm
—
—
475mm
475mm
—
—
500mm
500mm
—
525mm
525mm
—
548mm
—
548mm
—
567mm
—
—
567mm
—
586mm
—
586mm
—
Seat Tube Length, Unknown
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
525mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
509mm
509mm
509mm
509mm
519mm
519mm
519mm
519mm
530mm
530mm
530mm
530mm
542mm
542mm
542mm
542mm
554mm
554mm
554mm
554mm
567mm
567mm
567mm
567mm
579mm
579mm
579mm
579mm
593mm
593mm
593mm
593mm
—
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5540mm
Top Tube Slope
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
54.1deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
71.1deg
71.1deg
71.1deg
71.1deg
71.3deg
71.3deg
71.3deg
71.3deg
71.3deg
71.3deg
71.3deg
71.3deg
71.9deg
71.9deg
71.9deg
71.9deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72.1deg
72.1deg
72.1deg
72.1deg
72.1deg
72.1deg
72.1deg
72.1deg
71.9deg
Seat Tube Angle
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
73.3deg
Seat Tube Exit Angle
74.6deg
74.6deg
74.6deg
74.6deg
74.6deg
74.6deg
74.6deg
74.6deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
73.7deg
73.7deg
73.7deg
73.7deg
73.3deg
73.3deg
73.3deg
73.3deg
73deg
73deg
73deg
73deg
72.8deg
72.8deg
72.8deg
72.8deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
—
Head Tube Length
110mm
110mm
110mm
110mm
130mm
130mm
130mm
130mm
145mm
145mm
145mm
145mm
160mm
160mm
160mm
160mm
175mm
175mm
175mm
175mm
195mm
195mm
195mm
195mm
220mm
220mm
220mm
220mm
245mm
245mm
245mm
245mm
1750mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
78mm
78mm
78mm
78mm
78mm
78mm
78mm
78mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
780mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
263mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
-437mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
4200mm
Chainstay Length Horizontal
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.7mm
412.7mm
412.7mm
412.7mm
417.8mm
417.8mm
417.8mm
417.8mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
4126.9mm
Front-Center
579.2mm
579.2mm
579.2mm
579.2mm
589.2mm
589.2mm
589.2mm
589.2mm
596.1mm
596.1mm
596.1mm
596.1mm
603mm
603mm
603mm
603mm
600.4mm
600.4mm
600.4mm
600.4mm
609.2mm
609.2mm
609.2mm
609.2mm
618.2mm
618.2mm
618.2mm
618.2mm
628.2mm
628.2mm
628.2mm
628.2mm
6004mm
Front-Center Horizontal
573.7mm
573.7mm
573.7mm
573.7mm
583.7mm
583.7mm
583.7mm
583.7mm
590.7mm
590.7mm
590.7mm
590.7mm
597.7mm
597.7mm
597.7mm
597.7mm
595.3mm
595.3mm
595.3mm
595.3mm
604.2mm
604.2mm
604.2mm
604.2mm
613.7mm
613.7mm
613.7mm
613.7mm
623.7mm
623.7mm
623.7mm
623.7mm
5953.1mm
Wheelbase
986mm
986mm
986mm
986mm
996mm
996mm
996mm
996mm
1003mm
1003mm
1003mm
1003mm
1010mm
1010mm
1010mm
1010mm
1008mm
1008mm
1008mm
1008mm
1022mm
1022mm
1022mm
1022mm
1032mm
1032mm
1032mm
1032mm
1042mm
1042mm
1042mm
1042mm
10080mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
480mm
Trail
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
-392.9mm
Mechanical Trail
58.7mm
58.7mm
58.7mm
58.7mm
58.1mm
58.1mm
58.1mm
58.1mm
57mm
57mm
57mm
57mm
57mm
57mm
57mm
57mm
58.6mm
58.6mm
58.6mm
58.6mm
58mm
58mm
58mm
58mm
57.4mm
57.4mm
57.4mm
57.4mm
57.4mm
57.4mm
57.4mm
57.4mm
-373.4mm
Wheel Flop
19.1mm
19.1mm
19.1mm
19.1mm
18.8mm
18.8mm
18.8mm
18.8mm
18.3mm
18.3mm
18.3mm
18.3mm
18.3mm
18.3mm
18.3mm
18.3mm
18.2mm
18.2mm
18.2mm
18.2mm
17.9mm
17.9mm
17.9mm
17.9mm
17.7mm
17.7mm
17.7mm
17.7mm
17.7mm
17.7mm
17.7mm
17.7mm
-116mm
Standover Height
686mm
686mm
686mm
686mm
716mm
716mm
716mm
716mm
735mm
735mm
735mm
735mm
754mm
754mm
754mm
754mm
776mm
776mm
776mm
776mm
796mm
796mm
796mm
796mm
817mm
817mm
817mm
817mm
835mm
835mm
835mm
835mm
7960mm
Tire to Pedal Spindle
66.2mm
170 mm cranks
66.2mm
170 mm cranks
66.2mm
170 mm cranks
66.2mm
170 mm cranks
76.2mm
170 mm cranks
76.2mm
170 mm cranks
76.2mm
170 mm cranks
76.2mm
170 mm cranks
83.1mm
170 mm cranks
83.1mm
170 mm cranks
83.1mm
170 mm cranks
83.1mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
87.4mm
170 mm cranks
87.4mm
170 mm cranks
87.4mm
170 mm cranks
87.4mm
170 mm cranks
96.2mm
170 mm cranks
96.2mm
170 mm cranks
96.2mm
170 mm cranks
96.2mm
170 mm cranks
105.2mm
170 mm cranks
105.2mm
170 mm cranks
105.2mm
170 mm cranks
105.2mm
170 mm cranks
115.2mm
170 mm cranks
115.2mm
170 mm cranks
115.2mm
170 mm cranks
115.2mm
170 mm cranks
5491mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
-607mm
170 mm cranks
SL Build
47cm
47cm
47cm
47cm
50cm
50cm
50cm
50cm
52cm
52cm
52cm
52cm
54cm
54cm
54cm
54cm
56cm
56cm
56cm
56cm
58cm
58cm
58cm
58cm
60cm
60cm
60cm
60cm
62cm
62cm
62cm
62cm
56
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
38mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1672mm
1672mm
1672mm
1672mm
1682mm
1682mm
1682mm
1682mm
1689mm
1689mm
1689mm
1689mm
1696mm
1696mm
1696mm
1696mm
1694mm
1694mm
1694mm
1694mm
1708mm
1708mm
1708mm
1708mm
1718mm
1718mm
1718mm
1718mm
1728mm
1728mm
1728mm
1728mm
10766mm
Crank Length
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
170mm
Handlebar Width
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
400mm
Stem Length
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
100mm
Stem Angle
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-7deg
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 0 in
to5 ft 2 in
—
5 ft 0 in
to5 ft 2 in
—
5 ft 2 in
to5 ft 4 in
—
5 ft 2 in
to5 ft 4 in
—
5 ft 4 in
to5 ft 6 in
5 ft 4 in
to5 ft 6 in
—
—
5 ft 6 in
to5 ft 9 in
5 ft 6 in
to5 ft 9 in
—
—
5 ft 9 in
to5 ft 11 in
—
—
5 ft 9 in
to5 ft 11 in
—
5 ft 11 in
to6 ft 1 in
—
5 ft 11 in
to6 ft 1 in
—
6 ft 1 in
to6 ft 3 in
6 ft 1 in
to6 ft 3 in
—
6 ft 3 in
to6 ft 5 in
—
6 ft 3 in
to6 ft 5 in
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:trekbikes.com/