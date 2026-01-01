2017 Trek Bikes Domane SLR
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
50 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
60 cm
62 cm
Stack
546mm
561mm
575mm
591mm
611mm
632mm
656mm
Reach
368mm
371mm
374mm
377mm
380mm
383mm
386mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.51:1
1.54:1
1.57:1
1.61:1
1.65:1
1.7:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
475mm
500mm
525mm
548mm
567mm
586mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
519mm
530mm
542mm
554mm
567mm
579mm
593mm
Top Tube Slope
13deg
11.7deg
10.5deg
9.5deg
9.1deg
9.3deg
9.8deg
Head Tube Angle
71.1deg
71.3deg
71.3deg
71.9deg
72deg
72.1deg
72.1deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74.2deg
73.7deg
73.3deg
73deg
72.8deg
72.5deg
Head Tube Length
130mm
145mm
160mm
175mm
195mm
220mm
245mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
78mm
78mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
259mm
259mm
259mm
261mm
261mm
264mm
264mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.7mm
417.8mm
418.3mm
418.3mm
Front-Center
589.2mm
596.1mm
603mm
600.4mm
609.2mm
618.2mm
628.2mm
Front-Center Horizontal
583.7mm
590.7mm
597.7mm
595.3mm
604.2mm
613.7mm
623.7mm
Wheelbase
996mm
1003mm
1010mm
1008mm
1022mm
1032mm
1042mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Trail
60.1mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
59.1mm
mid/neutral
59.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.8mm
55.7mm
55.7mm
57.3mm
56.8mm
56.2mm
56.2mm
Wheel Flop
18.4mm
17.9mm
17.9mm
17.8mm
17.5mm
17.3mm
17.3mm
Standover Height
716mm
735mm
754mm
776mm
796mm
817mm
835mm
Tire to Pedal Spindle
80.2mm
170 mm cranks
87.1mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
91.4mm
170 mm cranks
100.2mm
170 mm cranks
109.2mm
170 mm cranks
119.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
89mm
170 mm cranks
89mm
170 mm cranks
89mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
SLR Build
50 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
60 cm
62 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1674mm
1681mm
1688mm
1686mm
1700mm
1710mm
1720mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.trekbikes.com/it/it_IT/biciclette/biciclette-da-corsa/bici-da-strada-ad-alte-prestazioni/domane/domane-slr/domane-slr-7/p/17021/