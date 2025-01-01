2025 Trek Bikes Madone SLR Gen 8
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
ML
L
XL
Stack
507mm
530mm
546mm
562mm
582mm
610mm
Reach
370mm
378mm
384mm
389mm
394mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.4:1
1.42:1
1.44:1
1.48:1
1.52:1
Seat Tube Length, Unknown
404mm
440mm
476mm
512mm
548mm
609mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
517mm
532mm
545mm
557mm
568mm
584mm
Top Tube Slope
13.9deg
12.1deg
9.8deg
7.6deg
5.9deg
2.6deg
Head Tube Angle
71.6deg
72.2deg
72.9deg
73.5deg
73.8deg
73.9deg
Seat Tube Angle
73.8deg
73.8deg
73.6deg
73.4deg
73.4deg
73.4deg
Head Tube Length
100mm
121mm
136mm
150mm
172mm
201mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
70mm
70mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
269mm
269mm
271mm
271mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
411mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
403.6mm
403.6mm
404mm
404mm
405.3mm
406.4mm
Front-Center
572mm
576.8mm
581.7mm
580.7mm
588.9mm
603.9mm
Front-Center Horizontal
567.4mm
572.3mm
577.5mm
576.5mm
585mm
600.1mm
Wheelbase
971mm
975.9mm
981.5mm
980.4mm
990.3mm
1006.4mm
Fork Offset/Rake
50mm
45mm
45mm
40mm
40mm
40mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
3700mm
3700mm
3700mm
3700mm
3700mm
3700mm
Trail
60.1mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57mm
58.6mm
54.7mm
56.3mm
54.6mm
54mm
Wheel Flop
18mm
17.9mm
16.1mm
16mm
15.2mm
15mm
Tire to Pedal Spindle
68mm
165 mm cranks
72.8mm
165 mm cranks
72.7mm
170 mm cranks
69.2mm
172.5 mm cranks
77.4mm
172.5 mm cranks
89.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
165 mm cranks
102mm
165 mm cranks
99mm
170 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
96mm
175 mm cranks
SLR Gen 8 Build
XS
S
M
ML
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1649mm
1653.9mm
1659.5mm
1658.4mm
1668.3mm
1684.4mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
Handlebar Width
35cm
37cm
42cm
42cm
42cm
44cm
Stem Length
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
Stem Angle
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
Published Sizing Recommendations
Height
143 cm
to158 cm
158 cm
to162 cm
162 cm
to173 cm
173 cm
to179 cm
179 cm
to188 cm
188 cm
to213 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/road-bikes/performance-road-bikes/madone/madone-slr/madone-slr-9-axs-gen-8/p/46151/?colorCode=grey