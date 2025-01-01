2025 Trek Bikes Madone SL6 Gen 8
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
ML
L
XL
Stack
507mm
530mm
546mm
562mm
582mm
610mm
Reach
370mm
378mm
384mm
389mm
394mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.4:1
1.42:1
1.44:1
1.48:1
1.52:1
Seat Tube Length, Effective Unknown
404mm
440mm
476mm
512mm
548mm
609mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
517mm
532mm
545mm
557mm
568mm
584mm
Top Tube Slope
13.9deg
12.1deg
9.8deg
7.6deg
5.9deg
2.6deg
Head Tube Angle
71.6deg
72.2deg
72.9deg
73.5deg
73.8deg
73.9deg
Seat Tube Angle
73.8deg
73.8deg
73.6deg
73.4deg
73.4deg
73.4deg
Head Tube Length
100mm
121mm
136mm
150mm
172mm
201mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
70mm
70mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
269mm
269mm
271mm
271mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
411mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
403.6mm
403.6mm
404mm
404mm
405.3mm
406.4mm
Front-Center
267mm
267mm
269mm
269mm
271mm
271mm
Front-Center Horizontal
567.4mm
572.4mm
577mm
576mm
584.7mm
600.7mm
Wheelbase
971mm
976mm
981mm
980mm
990mm
1007mm
Fork Offset/Rake
50mm
45mm
45mm
40mm
40mm
40mm
Trail
60.1mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57mm
58.6mm
54.7mm
56.3mm
54.6mm
54mm
Wheel Flop
18mm
17.9mm
16.1mm
16mm
15.2mm
15mm
Standover Height
704mm
734mm
762mm
790mm
820mm
863mm
Tire to Pedal Spindle
-237mm
165 mm cranks
-237mm
165 mm cranks
-240mm
170 mm cranks
-242.5mm
172.5 mm cranks
-240.5mm
172.5 mm cranks
-243mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
165 mm cranks
102mm
165 mm cranks
99mm
170 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
96mm
175 mm cranks
SL6 Gen 8 Build
XS
S
M
ML
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1649mm
1654mm
1659mm
1658mm
1668mm
1685mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
Stem Length
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
Stem Angle
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
Published Sizing Recommendations
Height
147 cm
to162 cm
162 cm
to166 cm
166 cm
to177 cm
177 cm
to184 cm
184 cm
to193 cm
193 cm
to219 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendPerformance Road
