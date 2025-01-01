2012 Trek Bikes Madone 4 Series H2
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
43cm
47cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
64cm
Stack
485mm
522mm
535mm
547mm
555mm
577mm
596mm
615mm
634mm
654mm
Reach
359mm
369mm
374mm
379mm
381mm
387mm
391mm
395mm
398mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.41:1
1.43:1
1.44:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
1.56:1
1.59:1
1.63:1
Seat Tube Length, C-T
406mm
444mm
476mm
493mm
506mm
533mm
553mm
573mm
593mm
613mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
485mm
513mm
521mm
534mm
543mm
560mm
573mm
586mm
598mm
610mm
Top Tube Slope
11.3deg
10.9deg
8.7deg
8.1deg
7.6deg
7deg
6.9deg
6.8deg
6.8deg
6.8deg
Head Tube Angle
71.4deg
71.2deg
72.1deg
72.8deg
73deg
73.5deg
73.8deg
73.9deg
73.9deg
74deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74.6deg
74.6deg
74.2deg
73.7deg
73.3deg
73deg
72.8deg
72.5deg
72.3deg
Head Tube Length
124mm
120mm
130mm
140mm
150mm
170mm
190mm
210mm
230mm
250mm
Bottom Bracket Drop
51mm
72mm
72mm
72mm
70mm
70mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
283mm
262mm
262mm
262mm
264mm
264mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
411mm
411mm
412mm
413mm
Chainstay Length Horizontal
406.8mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
404mm
404mm
405.3mm
405.3mm
406.4mm
407.4mm
Front-Center
549.6mm
574.9mm
574.9mm
577.9mm
581.3mm
583.2mm
590.6mm
599.5mm
607.5mm
614.4mm
Front-Center Horizontal
547.2mm
570.4mm
570.4mm
573.4mm
577mm
579mm
586.7mm
595.7mm
603.7mm
610.6mm
Wheelbase
954mm
974mm
974mm
977mm
981mm
983mm
992mm
1001mm
1010mm
1018mm
Fork Offset/Rake
40mm
45mm
45mm
45mm
45mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Trail
70.2mm
high
66.2mm
high
60.6mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
54.8mm
mid/neutral
54.8mm
mid/neutral
54.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.5mm
62.6mm
57.7mm
53.8mm
52.7mm
54.9mm
53.2mm
52.6mm
52.6mm
52.1mm
Wheel Flop
21.2mm
20.2mm
17.7mm
15.9mm
15.4mm
15.6mm
14.8mm
14.6mm
14.6mm
14.4mm
Standover Height
663mm
698mm
707mm
729mm
742mm
767mm
786mm
804mm
822mm
841mm
Tire to Pedal Spindle
45.6mm
170 mm cranks
70.9mm
170 mm cranks
70.9mm
170 mm cranks
73.9mm
170 mm cranks
77.3mm
170 mm cranks
79.2mm
170 mm cranks
86.6mm
170 mm cranks
95.5mm
170 mm cranks
103.5mm
170 mm cranks
110.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
113mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
4 Series H2 Build
43cm
47cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
64cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1622mm
1642mm
1642mm
1645mm
1649mm
1651mm
1660mm
1669mm
1678mm
1686mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://ukrbike.com.ua/doctrek/geometry_2012.pdf