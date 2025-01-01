1989 Ritchey Design Outback Base
- Category
- Rigid MTB
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
16
17
18.5
20
21.5
23
Stack
389mm
413.3mm
449.8mm
486.2mm
522.6mm
559.1mm
Reach
413.5mm
418.8mm
420.3mm
421.9mm
423.5mm
425mm
Stack to Reach Ratio
0.94:1
0.99:1
1.07:1
1.15:1
1.23:1
1.32:1
Seat Tube Length, C-T
406.4mm
431.8mm
469.9mm
508mm
546.1mm
584.2mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
533.4mm
546.1mm
558.8mm
571.5mm
584.2mm
596.9mm
Top Tube Length, Actual C-C
533.4mm
546.1mm
558.8mm
571.5mm
584.2mm
596.9mm
Top Tube Slope
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Bottom Bracket Drop
35.7mm
35.7mm
35.7mm
35.7mm
35.7mm
35.7mm
Bottom Bracket Height
292.1mm
292.1mm
292.1mm
292.1mm
292.1mm
292.1mm
Chainstay Length
434.3mm
434.3mm
434.3mm
434.3mm
434.3mm
434.3mm
Chainstay Length Horizontal
432.9mm
432.9mm
432.9mm
432.9mm
432.9mm
432.9mm
Front-Center
584.2mm
596.9mm
609.6mm
622.3mm
634.9mm
647.6mm
Front-Center Horizontal
583.1mm
595.8mm
608.5mm
621.2mm
633.9mm
646.6mm
Wheelbase
1016mm
1028.7mm
1041.4mm
1054.1mm
1066.8mm
1079.5mm
Fork Offset/Rake
45.7mm
45.7mm
45.7mm
45.7mm
45.7mm
45.7mm
Trail
61.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.3mm
58.3mm
58.3mm
58.3mm
58.3mm
58.3mm
Wheel Flop
18.5mm
18.5mm
18.5mm
18.5mm
18.5mm
18.5mm
Tire to Pedal Spindle
86.5mm
170 mm cranks
99.1mm
170 mm cranks
111.8mm
170 mm cranks
124.5mm
170 mm cranks
137.2mm
170 mm cranks
149.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
122.1mm
170 mm cranks
122.1mm
170 mm cranks
122.1mm
170 mm cranks
122.1mm
170 mm cranks
122.1mm
170 mm cranks
122.1mm
170 mm cranks
Base Build
16
17
18.5
20
21.5
23
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
1.9in
1.9in
1.9in
1.9in
1.9in
1.9in
Tire Outer Diameter
655.5mm
655.5mm
655.5mm
655.5mm
655.5mm
655.5mm
Bike Length with Tires
1671.5mm
1684.2mm
1696.9mm
1709.6mm
1722.3mm
1735mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid MTB
Source:https://ritchey.vintagebicycledatabase.com/catalogs/ritchey/1989/ritchey1989_06.jpg