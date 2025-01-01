2025 Trek Bikes Boone Disc Frameset
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Stack
534mm
547mm
562mm
580mm
597mm
624mm
Reach
375mm
379mm
383mm
387mm
391mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.44:1
1.47:1
1.5:1
1.53:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
476mm
493mm
513mm
533mm
553mm
583mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
518mm
531mm
544mm
558mm
570mm
588mm
Top Tube Slope
8.5deg
8deg
7.5deg
7.3deg
7deg
6.7deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72.3deg
72.3deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.6deg
73.3deg
73deg
Head Tube Length
110mm
123mm
138mm
157mm
176mm
205mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
68mm
68mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
274mm
274mm
276mm
276mm
279mm
279mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419.2mm
419.2mm
419.5mm
419.5mm
420mm
420mm
Front-Center
586mm
590mm
594.4mm
604.3mm
611.5mm
626.4mm
Front-Center Horizontal
581.8mm
585.8mm
590.5mm
600.5mm
608mm
623mm
Wheelbase
1001mm
1005mm
1010mm
1020mm
1028mm
1043mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
70.9mm
high
67.7mm
high
64.5mm
mid/neutral
64.5mm
mid/neutral
62.6mm
mid/neutral
62.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
67mm
64.2mm
61.3mm
61.3mm
59.6mm
59.6mm
Wheel Flop
21.8mm
20.4mm
18.9mm
18.9mm
18.1mm
18.1mm
Standover Height
747mm
761mm
779mm
796mm
816mm
843mm
Tire to Pedal Spindle
72mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
80.4mm
170 mm cranks
90.3mm
170 mm cranks
97.5mm
170 mm cranks
112.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
Disc Frameset Build
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
Tire Width Max
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
688mm
688mm
688mm
688mm
688mm
688mm
Bike Length with Tires
1689mm
1693mm
1698mm
1708mm
1716mm
1731mm
Stem Length
80cm
90cm
90cm
100cm
100cm
110cm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 1 in
to5 ft 4 in
5 ft 4 in
to5 ft 6 in
5 ft 6 in
to5 ft 9 in
5 ft 9 in
to5 ft 11 in
5 ft 11 in
to6 ft 1 in
6 ft 1 in
to6 ft 3 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/road-bikes/cyclocross-bikes/boone/boone-disc-frameset/p/5326783/?srsltid=AfmBOoo5cqmHLrktY9I2MzlwyJteNG8FhrbC6CfgFk-NEvnkSDqTk2e8qao