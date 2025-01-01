2024 Fuji Bikes Jari 1.3 (45mm Offset)
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
500
530
560
590
610
Stack
525.5mm
543mm
567mm
591mm
614mm
Reach
365mm
375mm
385mm
395mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.45:1
1.47:1
1.5:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
500mm
530mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
516mm
531mm
548mm
564mm
581mm
Top Tube Slope
7.3deg
6.9deg
6.2deg
5.5deg
4.7deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
100mm
115mm
140mm
165mm
190mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
418.9mm
418.9mm
418.9mm
418.9mm
418.9mm
Front-Center
582.6mm
589.6mm
607.4mm
625.3mm
643.2mm
Front-Center Horizontal
578.1mm
585.1mm
603.1mm
621.1mm
639.1mm
Wheelbase
997mm
1004mm
1022mm
1040mm
1058mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
79.9mm
high
73.3mm
high
73.3mm
high
73.3mm
high
73.3mm
high
Mechanical Trail
75.1mm
69.3mm
69.3mm
69.3mm
69.3mm
Wheel Flop
25.7mm
22.6mm
22.6mm
22.6mm
22.6mm
Tire to Pedal Spindle
66.6mm
165 mm cranks
68.6mm
170 mm cranks
83.9mm
172.5 mm cranks
99.3mm
175 mm cranks
117.2mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
114mm
165 mm cranks
109mm
170 mm cranks
106.5mm
172.5 mm cranks
104mm
175 mm cranks
104mm
175 mm cranks
1.3 (45mm Offset) Build
500
530
560
590
610
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1699mm
1706mm
1724mm
1742mm
1760mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.fujibikes.com/collections/jari-carbon/products/jari-carbon-13-22